Zaragoza pide a la DGA no restringir la hostelería si se mantiene la calidad del aire

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una moción en la que insta al Gobierno autonómico que regule para que las restricciones en la hostelería pasen a regirse por el criterio de calidad del aire y, en consecuencia, no se limite la actividad de aquellos locales que certifiquen esa calidad.

La iniciativa ha salido adelante con los votos favorables de PP, Cs y Vox, mientras que PSOE y Podemos han votado en contra y ZeC se ha abstenido.

La consejera municipal de Economía, Innovación y Empleo, Carmen Herrarte, ha insistido en que la importancia de la calidad del aire a la hora de evitar contagios de covid-19 "no es opinable" ya que se basa en un acuerdo general entre los científicos.

Para ello, se ha basado en un estudio realizado por la Universidad de Zaragoza bajo la dirección del catedrático de Mecánica de Fluidos Javier Ballester, quien ha apostado por evaluar las características concretas de cada local sin olvidarse de otras medidas con la distancia interpersonal o el uso de mascarillas.

Herrarte ha defendido que Aragón sea pionera en este cambio de modelo para que los hosteleros recuperen su derecho al trabajo.

"No podemos demonizar de forma arbitraria a un sector", ha subrayado la consejera, quien ha recalcado que "las crisis económicas también matan" y que la hostelería no es el problema sino "parte de la solución".

En ese sentido, ha asegurado que en el sector están "hartos" de hacer inversiones sin seguridad jurídica, por lo que ha apostado por que el Gobierno de Aragón regule y controle la calidad del aire y que garantice que aquellos establecimientos que cumplan no sufran cierres ni restricciones de aforo.

A su juicio, la DGA tiene capacidad de controlar y regular y, "si sabemos que es bueno", debe hacerlo y solo es cuestión de voluntad político.

Frente a ella, el edil socialista Luis Miguel García Vinuesa, catedrático de Física, ha calificado de "excentricidad" este "pasaporte covid" y ha recalcado que "no existen espacios seguros".

Ha considerado una "buena idea" la medición de la calidad del aire en los locales, pero ha insistido en que no es alcanzable a corto plazo en mitad de una pandemia, al no existir ni los medios materiales ni el personal, además de que se ha de diferenciar entre locales donde las personas no se quitan la mascarilla o donde sí se la quitan, como la hostelería.

En este sentido, ha animado al Gobierno PP-Cs a que, si quieren apoyar la hostelería, se suscriba al plan de rescate del Gobierno autonómico y aprueben ayudas directas para el sector.

La portavoz del PP, María Navarro, ha defendido que las decisiones se tomen en base a informes técnicos y que deberían unirse todos los concejales para que los hosteleros puedan trabajar.

Desde ZeC, Luisa Broto ha justificado su abstención al entender que la calidad del aire es solo una pieza más y que no cree que el Ayuntamiento deba decirle a los técnicos autonómicos lo que tienen que hacer, además de mostrar su sorpresa por que PP y Cs planteen en Aragón como un mandato algo que no han propuesto en ninguna de las comunidades donde gobiernan.

Por su parte, la concejala de Podemos Amparo Bella ha apuntado que no se pueden tomar medidas basadas en "percepciones" que no tienen el aval de la comunidad científica o en base a un estudio que no está publicado en ninguna revista científica.

Asimismo, ha acusado a PP y Cs de utilizar políticamente el informe de la Universidad de Zaragoza para lanzar "un dardo" al Ejecutivo autonómico.

Carmen Rouco (Vox) ha secundado la iniciativa y ha aprovechado para denunciar que medidas "arbitrarias" y "sin rigor científico" contra la hostelería han "arruinado a miles de familias", pese a los "bajos índices de contagio" que se dan en el sector, en su opinión.