Manuela Mena: "Goya es un genio que no fue bien conocido ni reconocido en su tiempo"

Manuela Mena, una de las mayores expertas mundiales en la figura de Goya, abrió este martes el ciclo de conferencias preparado por la Fundación Ibercaja y titulado 'Goya, un pintor genial', con motivo del 275 aniversario de su nacimiento. Mena, con la ponencia 'Goya: en qué reside el genio', hizo un interesante repaso por algunas de las principales obras del artista de Fuendetodos para avalar los méritos que lo sitúan como un genio universal.

A partir de una cita de Schopenhauer, quien dijo que "un genio alumbra en su tiempo como un cometa ilumina en las órbitas de los planetas", la historiadora del arte replicó: "Yo no estoy muy segura de que todos los genios hayan sido capaces de iluminar en su propio tiempo, habrá veces en las que el genio ha pasado inadvertido y no se le ha reconocido en su momento o no se ha conocido todo aquello que después va a ser lo más importante. Y eso ocurre con la obra de Goya". En su opinión, el aragonés reunía todas las cualidades que se atribuyen a los genios: inteligencia superior, creatividad, universalidad, originalidad, valor para mantener sus ideas propias, honestidad, optimismo, entusiasmo, perfeccionismo, ser persuasivos, saber a donde quieren llegar, hacer amigos, perfeccionismo y sentido del humor, entre otras.

"En la increíble variedad de la obra de Goya se aprecian muchos detalles del genio", dijo Mena, aunque reconoció que es "imposible" conocer del todo a una persona, y seguramente menos a un genio, por la profundidad de sus emociones, que Goya hace aflorar en sus pinturas a lo largo de toda su vida. Así, él mismo se considera un artista genial, como reflejaría en el autorretrato que pinta hacia 1795, en un momento en que ya se ha afianzado como pintor importante. Lo prueba la forma en que dibuja sus cabellos, con las puntas de los rizos hacia afuera, que era como se simbolizaba desde el siglo XVII "a las personas creativas, con imaginación, como un genio de las artes". En esta misma obra, Goya se cuelga en la solapa una medalla, condecoraciones que eran habituales en Francia y en Italia pero que no se daban en España.

También destacó Mena los retratos "absolutamente fantásticos" de personajes de la nobleza y de la realeza, creando una iconografía completamente nueva, y las obras –presentes durante toda su vida– en las que los personajes centrales son ajusticiados, que muchas veces visten de blanco como representación de su inocencia, temática que tiene en 'Los fusilamientos' del 3 de mayo "un símbolo que llega hasta el mundo moderno para revelarse como una de sus grandes pinturas".

Se detuvo también en cómo resuelve Goya el reto de todo artista de pintar una venus cuando Godoy le hace los encargos de las majas y en cómo trata a los animales, especialmente a los perros, con una visión varios siglos adelantada a su tiempo.

Terminó su charla diciendo que tiene diferentes obras favoritas de Goya en función de cómo se siente cada día. Y ayer, día del cumpleaños del artista, se quedó con el dibujo 'El niño de perfil tocando el tambor', "que hizo seguramente a uno de sus hijos, y veo en él al Goya niño, alegre y fuerte". La charla se puede visionar en el canal Youtube de la Fundación Ibercaja.