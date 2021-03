Parque Goya pide soluciones para “el túnel del olvido”

Los vecinos de Parque Goya han puesto de manifiesto, una vez más, el estado en el que se encuentra el túnel que conecta el barrio con Zalfonada bajo la A-2, también conocida como Autovía del Nordeste. Este paso peatonal, creado cuando comenzaron las obras de la autovía, separa las zonas de Parque Goya y Salvador Allende.

Es muy utilizado por los vecinos de ambos barrios para pasar de uno a otro sin tener que dar la vuelta por la avenida Academia General Militar. Quienes lo frecuentan coinciden en que su estado de conservación no es el más idóneo. En su interior se acumula basura, se encharca cuando llueve y no tiene iluminación. “Ese es el principal problema. En cuanto oscurece no tiene luz, y eso es la boca del lobo. Ha habido algún robo menor y algún acto vandálico”, explica Jesús Trasobares, presidente de la Asociación Vecinal de Parque Goya, que ha llegado a calificarlo como “el túnel del olvido”.

“Hay latas, desperdicios, bolsas… y te puedes encontrar hasta una bicicleta abandonada. Por allí no pasan las brigadas y la suciedad se va acumulando”, añade el portavoz. El colectivo lleva varios años reclamando que el túnel se sanee y se convierta en una verdadera conexión entre vecindarios, pero siempre ha habido polémica en cuanto a su titularidad.

Túnel de Parque Goya. AVV Parque Goya

Preguntado a este respecto, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha explicado que el paso fue construido “para reponer caminos existentes que posteriormente han sido sustituidos por el entramado urbano”. Según su criterio, es el consistorio de la ciudad el que debería hacerse cargo de él. “Como en el resto de cruces de calles del Ayuntamiento de Zaragoza bajo o sobre la A-2 en esa zona, el criterio de Mitma, avalado por la Ley de Carreteras, es que si bien el mantenimiento de la estructura es competencia del Ministerio, la conservación de la zona de paso le compete al Ayuntamiento”, señalan.

Sin embargo, fuentes del Ayuntamiento han negado que la titularidad del túnel sea municipal y han indicado que sí pertenece al Ministerio de Fomento. En este supuesto, sería el ministerio el que debería encargarse de su limpieza.

Polémicas a parte, desde la Asociación Vecinal de Parque Goya aseguran recibir quejas a menudo sobre este asunto. “Cuando llueve se inunda y se encharca completamente porque la pendiente del solar que hay delante es descendiente y va a desembocar en el túnel. “A la gente que lo utiliza con asiduidad esto le genera molestias”, apunta Trasobares.

Íñigo Galaz, vecino de Zalfonada, considera que es “una pena” que el túnel esté en esas condiciones. “No soy usuario habitual, pero a veces voy al circuito de bicicletas con mis hijas y veo lo que hay. Siempre hay basura, es un lugar completamente abandonado”, apunta.

Otros pasos similares a este, como el que conecta el Actur con el Campus Río Ebro, están mejor cuidados. “A este no le afecta la lluvia ni el barrio porque tiene acera en uno de los laterales, y aunque la basura sí que se acumula dentro, está iluminado”, comenta.

Lo idea, según la asociación de vecinos, sería “coordinar a las dos juntas de distrito, Arrabal y Actur-Parque Goya, para que los vocales se pongan de acuerdo y hacer una instancia común, al menos, para que el túnel se ilumine y se mantenga”, concluye Trasobares.