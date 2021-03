Un Domingo de Ramos con menos palmas que de costumbre

No faltarán las palmas ni los niños que tiren de la chaqueta de sus padres para que les compren un dulce más. Sin embargo, este Domingo de Ramos lo que no podrá disfrutarse es de la animada procesión de La Entrada de Jesús en Jerusalén que, en circunstancias normales, haría que se llenaran las calles para ver su paso de la borriquita. Tampoco sonarán sus carracas, salvo en ‘petit comité’ y para ver el grupo escultórico de los hermanos Albareda no habrá que recorrer el Casco Histórico sino acudir a la iglesia del Sagrado Corazón, donde -in extremis- ha encontrado refugio la talla. Los cofrades de La Entrada harán hoy una ofrenda floral a la Virgen del Pilar, después irán a San Cayetano a celebrar la eucaristía y, por último, acudirán al Museo de los Faroles (antigua iglesia del Sagrado Corazón), donde estarán con su paso junto a los hermanos del Descendimiento.

Todo este periplo y estas estas singularidades ya dan idea de que la presente va a ser una Semana Santa de lo más extraño, dado que los cofrades tendrán que echar mano de croquis y esquemas para saber qué puede verse dónde. Además, por la crisis sanitaria, tampoco se escucharán tambores retumbar sino apenas unos redobles de representación. Esta jornada inaugural de la Pasión servirá de piedra de toque para ver cómo transcurren diez días en los que el fervor y la emoción habrá de ser más íntimo que nunca. El arzobispo Carlos Escribano presidirá la bendición de ramos en el Pilar, a las 12.00, pero como todos los actos que preside de un tiempo a esta parte tendrá un aforo acotado.

Ya son dos los años que los cofrades no van a poder disfrutar de su "semana grande". Una situación que asumen con resignación y dolor a la vez, esperando que en 2022 sus pasos vuelvan a procesionar por las calles de la capital aragonesa.

Parece que este Domingo de Ramos la única tradición que podrá mantenerse sea la que dicta la sabiduría popular (ya se sabe, hoy el que no estrena no tiene manos) porque tampoco se arremolinará el público en la zona de Doctor Palomar para ver a los costaleros de la Humildad. Por la tarde, al más puro estilo sevillano y entre saetas, solían salir los cofrades del convento de Santa Mónica, donde este año no habrá empujones ni voces de capataz. “A partir de las 10.30 estarán expuestos los pasos titulares para su veneración. No se montarán, porque van a costal, pero se colocarán las imágenes en un altar especial. Estarán las dos juntas, cosa que es excepcional y raro de ver”, comentaba hace unos días Valle Laya, hermana mayor del la cofradía. Alrededor de las seis, cuando la Humildad debería pisar la calle, se celebrará una misa especial con algún sonido tradicional de la Semana Santa, aunque hoy muchos echarán de menos las jotas, las saetas o las alegres y veloces marchas finales con las que se suele recoger la Entrada.

La Virgen de la Piedad estará en San Felipe, mientras que la Dolorosa se ubicará durante toda la Semana Santa en Santiago el Mayor.

En circunstancias normales, también hoy sería día viacrucis para la Llegada en el barrio Oliver y la Coronación en San Gregorio. Los cofrades de la Humillación deberían poder verse por la plaza de Santa Cruz y por las calles más estrechas del Tubo, así como el Nazareno por los alrededores de la iglesia de San Miguel. La Columna protagonizaría también la procesión del Traslado y el Prendimiento, que este año está de aniversario, recorrería, entre muchas otras arterias de la ciudad, el paseo de Sagasta y el paseo de la Independencia. Todas han previsto actos más comedidos y breves en la intimidad de sus parroquias, donde sonarán tambores pero sin retumbar, sólo de modo simbólico.