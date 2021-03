La DGA mejora la A-126 en Remolinos tras la caída de rocas

La Dirección General de Carreteras del Gobierno aragonés ha finalizado los trabajos para mejorar la seguridad en un tramo de la A-126 en Remolinos tras los desprendimientos de rocas que se produjeron después de varias tormentas a finales de 2020. Los trabajos se han realizado entre el punto kilométrico 47.5 y el 48.3 e incluyen un trazado alternativo de 250 metros para separar la vía del monte y la instalación de dos tramos de pantallas dinámicas en la zona más susceptible de caída de rocas además de barreras de hormigón. En total se han invertido 190.000 euros en una obra que ha ejecutado la empresa Sumelzo durante cinco meses.

La A-126 Alagón-Tudela discurre entre Tauste y Remolinos paralela y en algunos puntos junto a un zona de un macizo rocoso yesífero que como consecuencia de las filtraciones de agua se agrieta provocando desprendimientos sobre la vía que cuenta con una intensidad media diaria de 5.000 vehículos.

Las últimas caídas de roca de importancia se produjeron en noviembre de 2020 tras unas lluvias de importancia. La primera intervención consistió en la limpieza del desplome y dado el riesgo existente se dio luz verde a una actuación de urgencia. El director general de Carreteras, Bizén Fuster, explicó que la solución más viable, teniendo en cuenta que la intervención en el talud era complicada y muy costosa, era "realizar una pequeña variante para separar la calzada de la formación rocosa".

Para el alcalde de Remolinos, Alfredo Zaldívar se trata de una solución provisional. "Se va a hacer un proyecto para desplazar un kilómetro de carretera que no estaba contemplado en ningún plan todavía. En cuanto a seguridad, está mejor que estaba. En cuanto al trazado no me gusta. Es un tramo en ese de 440 metros que queda con reducción de velocidad a 70. Hay que esperar que en los dos años que dan de plazo para una actuación definitiva, la obra se ejecute. Los hechos dan la razón a los que decíamos que había que apartar la carretera de la montaña", señaló.

Carreteras ha invertido además otros 124.000 euros en la mejora del firme en el término de Tauste en zonas que presentaban una notable ondulación.

El alcalde de Tauste, Miguel Angel Francés, reprochó que se trata de "un parche insuficiente sobre un firme en mal estado que siempre falla". Además, reclamó la mejora de la carretera hasta el límite con Navarra que " está olvidado y dejado de la mano de Dios". Sobre la renovación de este tramo, el departamento que dirige Fuster cuenta con una planificación que la sitúa en próximo programa ordinario de inversiones de cara a 2023.