Tímidos redobles acompañarán hoy el pregón de la Semana Santa de Zaragoza

El jesuita Antonio España Sánchez pronunciará esta tarde (19.00) el pregón de la Semana Santa y dará el pistolezo de salida a decenas de actividades de las cofradías zaragozanas que este año cambiarán las procesiones en las calles por actos de veneración en el interior de las iglesias. La lectura del pregón se hará en la iglesia del Real Seminario de San Carlos, con aforos limitados, y una escueta representación de tambores.

Antonio España es el superior mayor de la provincia canónica de la Compañía de Jesús desde julio de 2017 y está previsto que en su discurso haga alusión a las circunstancias tan especiales en las que se vivirán los próximos días de Pasión, así como al "relativismo moral y el descreimiento" que parece crecer en la sociedad. Acompañarán al pregonero las autoridades locales y los hermanos mayores de las 25 cofradías de Zaragoza, cuya junta coordinadora preside Mariano Julve. El pregón se podrá ver en las redes sociales de la Junta y en su canal de Youtube, que ha superado los mil suscriptores por lo que podrá emitir en directo en los próximos diez días todos los actos importantes de las celebraciones de la capital, una Semana Santa con más 700 años de historia está declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional desde el año 2014.

Desde hace unos días los puestos de palmas asoman ya por diversos rincones de la ciudad y en las puertas de San Cayetano se colgaron ayer carteles con información de las tallas y los pasos más antiguos de Zaragoza. Una de las polémicas en los días previos a la Semana Santa de 2021 ha sido la negativa de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) a abrir las puertas del templo que es considerado el epicentro de la Pasión zaragozana por motivos de seguridad derivados de la crisis sanitaria y porque no considera la veneración de las imágenes una "actividad esencial". Así, esta misma mañana, algunas de las tallas históricas abandonarán San Cayetano camino de las iglesias y parroquias donde les han dado acogida.

Un ejemplo es la Virgen de la Piedad, que será llevada hasta San Felipe (irá cubierta porque no se trata de una procesión y no se puede ver la talla) o la Dolorosa, que durante los próximos días compartirá espacio en Santiago con el patrimonio de los hermanos de la Columna. Por otro lado, la Hermandad de la Sangre de Cristo confirmó ayer que el Cristo de la Cama se trasladará el próximo Viernes Santo a la basílica del Pilar para que la imagen no se quede sin recibir la visita de sus fieles, cosa que no sucedió ni durante los Sitios ni durante la Guerra Civil. También trascendió ayer que finalmente los pasos del Descendimiento y de la Entrada han encontrado acomodo en la iglesia del Sagrado Corazón, en la plaza de San Pedro Nolasco, donde está la exposición permanente del Rosario de Cristal.

Uno de los momentos de la representación de 'In nomine Patris', en el Auditorio. Jorge Sesé

Entre otras actividades que han servido para ir calentado los motores de la cultura morada, aún puede verse en el Alma Mater (Museo Diocesano) la muestra que reúne lo más granado del patrimonio artístico de la ciudad y en el paseo de la Independencia, una selección de carteles antiguos de la Pasión que ha seleccionado la Asociación para el Estudio de la Semana Santa.

Además, desde el pasado jueves se puede disfrutar de una propuesta más que singular en el Auditorio de Zaragoza. ‘In nomine Patris’ es el título del espectáculo que se representa en la sala Multiusos y que, con la firma del coreógrafo y bailarín Alejandro Longines, recrea distintas escenas de la Pasión. Lo novedoso del espectáculo es que el escenario simula un paso de Semana Santa y está instalado en mitad de la sala con sillas a ambos lados. Desde el acceso a la sala el espectador se sumerge en el mundo de las cofradías, el olor a incienso, la música de banda, saetas y en directo tambores y bombos de nuestra tierra. Longines cuenta con la colaboración de Carlos González (Ministriles de Zaragoza) y del imaginero Víctor Carazo, así como del fotógrafo Jorge Sesé. El bailarín italiano Dario Minoia, interpreta el papel de Jesús y le acompañan en escenario tres bailarinas: Laura López, Patricjia Crnkovic y María Sordo. Las entradas –con descuentos para cofrades– están a la venta en la web de Ibercaja y en las taquillas del Auditorio.