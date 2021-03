Alumnos y profesores del colegio Goya de Calatayud cierran el trimestre con una maratón por el agua

Coincidiendo con el final del segundo trimestre, alumnos y profesores del Colegio de Educación Infantil y Primaria Francisco de Goya de Calatayud han participado este viernes en una maratón con el lema 'Agua y salud para todos'. Desde la dirección del centro explican que se ha organizando teniendo en cuenta que el lunes se conmemoraba el Día Mundial del Agua y consideran que es una forma de cerrar este periodo lectivo de forma "lúdica, deportiva y saludable". Para su ejecución se han tenido en cuenta todas las medidas de seguridad, de separación y de higiene con las que están trabajando a lo largo del curso y que están incluidas en el Plan de Contingencia del Centro.

A su vez, como en otras actividades que se realizan allí, también han participado en la maratón los estudiantes del Colegio Público de Educación Especial Segeda de Calatayud. "Nuestro colegio se muestra siempre abierto para tratar de integrar a este alumnado en nuestras actividades, y a su vez que nuestros chicos y chicas sean capaces de entender y se muestren solidarios con otras necesidades", explica la directora Beatriz Pérez.

Esta actividad está incluida en el proyecto Erasmus + "Once upon a time there was a school" que se desarrolla en el centro y cuyo principal contenido durante este curso es que el alumnado sea conocedor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como de la necesidad de que todas las personas tomen conciencia. Los ODS que han abanderado la maratón son los que incluyen, agua limpia, alimentación sana, salud y bienestar y educación de calidad.

Para que la carrera tuviera más alicientes el centro ha contado con la colaboración de la empresa de embotellado de agua Fontecabras, ubicada en Jaraba, y con "Frutas Erruz", de Paracuellos de Jiloca. Así la primera ha aportado botellines de agua y la segunda manzanas para todos los participantes. "Pensamos en ellas por lo mucho que tienen que ver con los ODS trabajados, el agua potable y la alimentación sana", subrayan.