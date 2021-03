La DPZ rechaza abrir San Cayetano pese a las 13.000 firmas porque "no es esencial"

No dará marcha atrás. La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) se ratifica en su rechazo a abrir la iglesia de San Cayetano durante esta Semana Santa, por lo que los fieles no podrán venerar allí algunas de las piezas más icónicas. Las cerca de 13.000 firmas presentadas el lunes por las seis hermandades perjudicadas no han surtido efecto y el presidente de la institución, Juan Antonio Sánchez Quero, ha vuelto a expresar este martes que se trata de una decisión firme debido a la situación sanitaria y a que, según ha dicho, exponer los pasos "no es un servicio esencial". Las cofradías habían solicitado que el templo pudiera visitarse a partir de este mismo fin de semana, dado que el sábado se hará el pregón y el viernes ya es Viernes de Dolores.

Sin embargo, Sánchez Quero ha querido poner fin a la polémica. "Creo que está zanjada, independientemente de las firmas no se va a autorizar", ha enfatizado. Así, finalmente no se podrá acceder al centro neurálgico de esta celebración, mientras que el resto de parroquias sí que estarán abiertas. "Los contagios no se han acabado, la autoridad sanitaria recomienda que no haya muchas aglomeraciones. La eucaristía se puede celebrar, pero como entendemos que no es un servicio esencial exponer los pasos", ha remarcado.

Con esto, las "esperanzas" que aún guardaban los cofrades parece que han quedado del todo truncadas. Según manifestó durante al entrega de las firmas (unas 2.400 confirmadas a las que se suman otras 11.000 sin validar) el hermano mayor de la Sangre de Cristo, Ignacio Giménez, ahora la opción que les queda es trasladar los pasos a otras iglesias para ser expuestos y, en el caso del Cristo de la Cama, se podrían emprender gestiones con el Cabildo para llevarlo a la basílica del Pilar. Si tampoco lo lograran, se quedaría en San Cayetano y no estaría a disposición de los fieles en Jueves ni en Viernes Santo, cosa que no ha sucedido ni siquiera en los Sitios ni en la Guerra Civil.