El proyecto del cuartel de Valdespartera respetará “al máximo” los árboles de la zona

Las alarmas saltaron en el seno del Grupo de Medioambiente del Distrito Sur hace unos días, cuando se dio a conocer la configuración de la nueva comandancia de la Guardia Civil en la capital aragonesa. Esta se ubicará en un solar que fue cedido por el Ayuntamiento de Zaragoza al gobierno central en 2019, y que está entre la calle Belle Époque y la avenida Gómez Laguna, en Valdespartera,.

De acuerdo con unos planos hechos públicos, el aparcamiento del cuartel coincidiría con una zona de arbolado y el colectivo temía que hasta 84 ejemplares de pino carrasco desaparecieran. Ahora, para tranquilidad de los vecinos de la zona, fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón han confirmado que el proyecto priorizará “al máximo” el mantenimiento de los árboles que queden dentro de la parcela y no produzcan afecciones.

La posible eliminación del arbolado causó una gran indignación en el Grupo de Medioambiente del Distrito Sur, que convocó -y mantiene- una concentración en defensa de los árboles para el domingo 21 de marzo.

El proyecto de la nueva comandancia está todavía en fase de redacción, puesto que faltan unas semanas para su entrega y se están ultimando algunos detalles. En principio, los miembros del colectivo no tienen de que preocuparse, puesto que según Delegación del Gobierno, en la parcela a construir habría medio centenar de árboles y “el estudio del arbolado realizado para el proyecto prevé mantener la mayoría de los mismos”.

No obstante, advierten de que hay una decena que podrían sufrir afecciones de poda, ya que “se encuentran próximos al perímetro de seguridad y al límite de la parcela, y debido a asuntos de seguridad y construcción no puede haber raíces y ramas de árboles”. En definitiva, han confirmado que “el resultado final priorizará al máximo el mantenimiento de los árboles dentro de la parcela que no produzcan afecciones”.

Árboles de la parcela donde se va a construir la nueva comandancia de la Guardia Civil. Grupo de Medio Ambiente del Distrito Sur

En el mismo sentido se han manifestado fuentes del Ministerio de Interior consultadas a este respecto, ya que han asegurado que la intención es “respetar el patrimonio arbóreo” y, por tanto, la normativa vigente en esta materia.

“Los vecinos debemos actuar como custodios del territorio”

Coincidiendo con la celebración este domingo del Día del Árbol, el Grupo de Medioambiente del Distrito Sur ha organizado una concentración en defensa de estos y otros árboles de la ciudad. “Así, si tienen alguna duda sobre si integrarlos o no en el proyecto, quedará claro lo que queremos los vecinos”, explica Juan Valiente, miembro del colectivo.

“Los vecinos debemos actuar como custodios del territorio, ese es nuestro patrimonio natural. No sobra ningún árbol en la ciudad. Al contrario, faltan”, comenta el activista, que señala que de los 52.000 metros cuadrados de parcela, únicamente hay árboles en un 5% de este espacio.

La convocatoria será a las 11.00 en la explanada del futuro cuartel, y a ella han sido invitados el resto de colectivos ecologistas de Zaragoza. En el acto se leerá un manifiesto y un recital de ‘poesía arbórea’, se colocarán bombas de semillas y se repartirán macetas con semillas de pino carrasco entre los asistentes para realizar una plantación comunitaria de cara al otoño.

Esta es la segunda concentración de este tipo que organiza el Grupo de Medioambiente del Distrito Sur. La primera se celebró en noviembre de 2020 para evitar la tala de un centenar de olmos silvestres. En esa ocasión, la entidad consiguió que el consistorio cambiara de idea y únicamente retirara los ejemplares que estaban dando problemas.