Dudas tras la paralización de Astrazeneca: ¿Podré ponerme la segunda dosis? ¿Qué ocurre con las que no se han puesto?

La paralización de la vacuna de Astrazeneca, que se someterá a una segunda revisión a nivel global para determinar si hay o no una relación causal entre la administración de estas primeras dosis y los casos de trombos notificados por varios países, entre ellos España, ha generado mucho "revuelo" entre la población general que iba a ser vacunada.

En Aragón, la vacunación con Astrazeneca a menores de 55 años estaba centralizada hasta la fecha en ocho ambulatorios (tres de ellos en la capital aragonesa), si bien los pacientes siguen acudiendo a sus respectivos centros de salud tras recibir un "aviso" que es común para todos.

"La gente viene y nos pregunta fundamentalmente dos cosas: cuándo se reiniciará la vacunación y qué pasa con la segunda dosis; pero también nos encontramos con gente mayor que tenía cita para la vacuna de Pfizer y tiene dudas. Hay que dejar claro que estamos hablando de menores de 55, y que el resto de vacunas se están poniendo al ritmo habitual, porque no son estas las que se están analizando", recalca la presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza, Teresa Tolosona, quien insta a afrontar este "parón" desde la confianza que ofrece el sistema de farmacovigilancia.

"Ahora estamos tranquilizando a los pacientes, que es lo que hay que hacer. Entre 17 millones de personas que hay vacunadas en Europa se han notificado una decena de casos, y el sistema se está asegurando mucho de que la vacuna no tenga que ver con estos. A los sanitarios es algo que nos pilla desprevenidos y entre la población genera mucho malestar, pero hay que vivir este parón no con la sensación de incertidumbre o de peligro que se ha generado, sino con toda la seguridad que nos da el sistema", recalca esta enfermera, quien confía en que la vacunación con Astrazeneca se pueda retomar -ajustado agendas e incrementando el ritmo de vacunación- en el plazo de dos semanas.

"En cuanto hay una duda, la administración de esta vacuna se para, y es precisamente ese sistema de alerta tan potente que tenemos el que hay que poner en valor"

La misma opinión comparte el coordinador de Enfermería Luis Miguel Alutiz, del centro de salud de la Bombarda, uno de los tres ambulatorios que estaban vacunando por las tardes a menores de 55 años en la capital aragonesa. A su juicio, el revuelo generado es a raíz de la expectación que despierta todo lo que tenga que ver con la vacuna del coronavirus.

"Existen dudas entre la población en general, que no sabe si va a tener que pedir cita o no, y está en un mar de dudas... Pero generalmente, en relación a lo ocurrido, la población sabe que hay varios tipos de vacunas y que la única que se ha paralizado hasta el momento es Astrazeneca", indica este enfermero, que confía también en que se pueda retomar pronto la vacunación con estas dosis que han quedado en la reserva.

"Tenemos la sensación de que esto volverá a iniciarse y de que se volverá a vacunar con Astrazeneca. Hasta el momento está paralizado, y no se sabe la fecha. Pero si lees cualquier prospecto, casi todos los medicamentos tienen contraindicaciones más graves que las que produce esta vacuna, cuya relación causal con estos episodios notificados siquiera está probada", añade Alutiz.

En este centro de salud de Zaragoza, uno de los tres que vacunaban a personal esencial en el turno de tarde, el proceso de vacunación continúa con el resto de vacunas disponibles, salvo para los menores de 55 años que se iban a vacunar con Astrazeneca estos días. "La mayoría recibieron un aviso por el móvil, a través de la app Salud Informa, que les advertía de que las fechas de sus vacunas -tanto de primeras como de segundas dosis- quedaban suspendidas. "Por las mañanas no hemos vacunado aún con Astrazeneca, solo con Pfizer. Ayer hubo vacunación a profesioanles por la tarde, pero fue con esta última. Vacunábamos poco porque no había mas, y vamos a seguir haciéndolo. Nos han dicho que a partir del 5 de abril va a llegar un volumen muy elevado para mayores de 80, y parece que se va a reactivar un poco más la vacunación en el turno de mañanas. Lo de la tarde está paralizado, salvo los martes, que vacunamos con Pfizer a grupos profesionales como dentistas, higienistas y algún sanitario del ámbito privado", indica este coordinador sanitario.

El calendario de Astrazeneca: segunda dosis en 12 semanas

En Aragón, las primeras dosis de la vacuna de Oxford se empezaron a administrar a estudiantes el pasado 15 de febrero -en España el día 6, según recoge el Ministerio-. En el caso de Astrazeneca, el plazo establecido entre una y otra dosis es de 12 semanas, lo que significa que hasta el 3 de mayo no comenzarían a recibir la segunda dosis los menores de 55 ya vacunados, entre ellos estudiantes y personal de servicios esenciales, como profesores, policías o bomberos.

"Quiero pensar que estos casos de trombosis no están vinculados con la vacuna y espero que podamos reiniciarla lo antes posible, pero no tenemos fecha. Hasta mayo nos quedan nueve semanas, y para entonces seguro que se ha resuelto ya la incertidumbre o se ha constatado la seguridad de la vacuna", afirma convencida Tolosana.

Aragón tenía previsto administrar esta semana 13.200 dosis de la vacuna de Oxford, y se pusieron unas 1.500, según cifras de Sanidad, que no dispone de datos del número de pacientes que han rechazado la vacuna tras el aviso. Simplemente -matizan- hay gente que no se ha citado.

A diferencia de la vacuna de Pfizer, que exige una estricta cadena de frío, la vacuna de Astrazeneca tiene la ventaja de ser más sencilla de mantener. De esta forma, las dosis recibidas que no se han puesto se conservan en el Hospital Clínico de Zaragoza hasta que las autoridades sanitarias confirmen los resultados de la revisión puesta en marcha a nivel europeo.

"Afortunadamente, la vacuna de Astrazeneca no es como la de Pfizer -que una vez descongelada hay que tirarla a los cinco días si no la has utilizado-. En este caso, en un frigorífico normal se mantiene entre 2 y 8 grados hasta seis meses. Por tanto, dentro de lo que cabe, la incertidumbre se ha generado en torno a una vacuna que por fortuna tiene una segunda dosis bastante distanciada, a la cual no alteraría este parón; y que tiene también un mantenimiento más largo y sencillo de llevar a cabo", subraya Tolosana.

Tengo cita para vacunarme: ¿Me pondrán otra vacuna diferente?



El propio Ministerio de Sanidad lanzó este miércoles un comunicado resolviendo algunas de estas cuestiones que preocupan a la población ya vacunada. En España, puesto que las primeras dosis se iniciaron a fecha del 6 de febrero y el intervalo recomendado entre la primera y la segunda dosis es de 10 y 12 semanas (preferentemente 12), "todavía no se ha empezado a administrar la segunda dosis", señalan.

Mientras se prolongue la suspensión cautelar de esta vacuna, durante al menos 14 días, no se administrarán ni primeras ni segundas dosis de la misma. Las autoridades sanitarias recalcan que los pacientes que hayan recibido la primera dosis de Astrazeneca ya han iniciado el desarollo de protección frente al virus, aunque para ampliar esta protección es necesaria una segunda dosis. De momento, Sanidad no tiene previsto utilizar vacunas de otro tipo para las personas en las que estaba programada la vacunación con Astrazeneca. "La suspensión cautelar durará 2 semanas y desde su Comunidad Autónoma se le comunicará cuándo vacunarse si su cita coincide con este periodo", concluyen desde el Ministerio en una nota.