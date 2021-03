Seis latinos de los DDP saldan con 5.292 € un navajazo por el que les pedían 16 años de cárcel

El Juzgado de lo Penal número 1 de Zaragoza sentó ayer en el banquillo de los acusados a seis miembros de la banda latina Dominican Don’t Play (DDP) por el acuchillamiento de un joven junto a la parada del tranvía de la avenida de César Augusto de Zaragoza. Y aunque la Fiscalía pedía para ellos penas que sumaban hasta 16 años de cárcel, el asunto se despachó con media docena de multas por un importe total de 5.292 euros, a los que habrá que sumar otros 320 en concepto de indemnización. El juicio fue un mero trámite, ya que la magistrada se limitó a refrendar el acuerdo alcanzado por la acusación pública y las defensas, a cargo de los letrados Carlos Vela, Alfredo Herranz, Carlos Estremera y Susana González.

Los seis latinos fueron conducidos a la Ciudad de la Justicia desde el Centro Penitenciario de Zuera, donde cumplen condena o se encuentran en prisión provisional por otras causas. De hecho, dos de ellos, Cristian Jeffry Ferreras Guzmán (alias Machete) y Michael Díaz de la Cruz (conocido como Titua) fueron arrestados hace solo unos días durante la macrooperación que la Policía Nacional llevó a cabo en la capital aragonesa contra la organización.

Los hechos de los que ayer se reconocieron partícipes los acusados se produjeron sobre las diez de la noche del 14 de febrero de 2019. Según la sentencia, a esa hora, el grupo se topó con la víctima y, «al reconocerla, la acometieron violentamente, llegando a producirle un corte en la pierna derecha». Afortunadamente, el joven logró escapar, pero tuvieron que darle varios puntos de sutura y tardó ocho días en recuperarse. Además de Machete y Titua, por el ataque han sido condenados Santiago L. V., Juan Estibel F. C., Jonathan M. C. y Jefferson Israel C. G.