Alertan de la muerte de un milano real en un parque eólico de La Muela

La organización SEO/BirdLife ha alertado de la muerte de un milano real en un parque eólico del municipio zaragozano de La Muela, ave que llevaba un emisor GPS-GSM y fue marcada dentro del proyecto LIFE Eurokite, iniciativa transfronteriza para la conservación de esta rapaz en Europa.

El milano real se encuentra en peligro de extinción en España y el Gobierno de Aragón tiene pendiente aprobar un plan de conservación del mismo, ha explicado SEO/BirdLife en una nota de prensa, en la que ha detallado que, tras detectar lo ocurrido, dio aviso al Ejecutivo autonómico para la recogida del cadáver del animal.

Esta organización ha indicado que el objetivo principal del proyecto LIFE Eurokite es conocer las causas de mortalidad del milano real en toda Europa y en los casos de muerte por razones debidas al ser humano aplicar las medidas necesarias para corregirlas.

Para cumplir este objetivo, se están marcando milanos reales con GPS en distintos países europeos, incluido España, que permiten seguir sus movimientos diariamente y detectar, en tiempo real, las causas de mortalidad de las aves marcadas, una acción que hará posible implementar acciones para combatir las principales causas de mortalidad antropogénica, como envenenamientos, impactos con parques eólicos, tendidos y postes eléctricos, o colisiones con el tráfico rodado y ferroviario.

El Proyecto LIFE Eurokite comenzó en 2020 y se llevará a cabo durante los próximos siete años en 26 países europeos, en los que se seguirán diariamente a cerca de mil milanos reales marcados con GPS.

En el caso de La Muela, se ha comprobado que se ha producido una muerte por colisión en un parque eólico gracias al dispositivo GPS-GSM, que ha hecho posible activar el Protocolo de Mortalidad establecido en el proyecto LIFE Eurokite para recuperar el emisor y el cadáver.

SEO/BirdLife dio aviso a las autoridades y los Agentes de Protección de la Naturaleza (APN) encontraron el ave partida en dos al chocarse con las palas de un aerogenerador, tras lo que levantaron acta para poder denunciar esta muerte por causas no naturales, ha contado la organización.

Procedimiento

La asociación ha comunicado que a raíz de estos hechos va a iniciar un procedimiento para solucionar este tipo de incidentes "que ponen en peligro a las especies amenazadas".

La coordinadora del proyecto LIFE Eurokite en SEO/BirdLife, Ana Bermejo, ha indicado que este es un "claro ejemplo" del procedimiento del LIFE Eurokite para conocer las causas de mortalidad del milano real en toda Europa, "poder aplicar las medidas necesarias para luchar contra las provocadas por el ser humano y conservar eficazmente esta especie amenazada". Este invierno han muerto en España por colisiones con aerogeneradores otros dos ejemplares más marcados en el mismo proyecto en Soria y Zamora.

La organización ha solicitado una reunión con la Dirección General de Energía, órgano responsable de solucionar este tipo de colisiones y muertes de especies amenazadas en aprovechamientos energéticos, de la que no se ha obtenido respuesta hasta ahora.

Así mismo SEO/BirdLife denunciará el hecho concreto, como está haciendo con todos los individuos de aves localizadas muertas debajo de los aerogeneradores. Por último, está previsto solicitar una reunión al promotor y propietario para iniciar una solución al respecto que elimine el riesgo de muerte para las aves.

Buscando soluciones

Las posibles soluciones, una vez detectado un caso de muerte por colisión, son varias y escalonadas, ha contado esta organización. En primer lugar, hay que certificar si el promotor y propietario, la Dirección General de Energía o los Agentes de Protección de la Naturaleza realizan un seguimiento de este parque en concreto y, si no es el caso, ha de ponerse en marcha "inmediatamente".

Asimismo, se ha de determinar una parada temporal del aerogenerador que ha causado la muerte del milano real durante el otoño-invierno, época en la que están presentes estas aves procedentes de toda Europa, que invernan en la península ibérica.

Si el problema persiste, una vez puesto en marcha el seguimiento, y se detectan individuos que vuelan con un riesgo elevado de colisión o nuevas muertes, "se entiende que no es un problema puntual" y se deben valorar otras opciones, como la instalación de un mecanismo que detecte la llegada de ejemplares en vuelo y detenga el movimiento de las palas del aerogenerador, continuando una vez que el sistema detecta que el ave se ha marchado, ha expuesto esta organización.

SEO/BirdLife ha añadido que, por supuesto, también debe valorarse la eliminación del aerogenerador o aerogeneradores responsables de las muertes o la traslocación de los mismos.

Renovables responsables

La asociación ha manifestado que los parques eólicos son una energía renovable "largamente esperada frente a los combustibles fósiles, que aumentan los efectos del cambio climático, o la energía nuclear", pero ha precisado que no están exentos de riesgos ambientales, "que deben eliminarse, utilizando la tecnología a nuestro alcance o aquellas medidas ambientales que sean necesarias, sobre todo una correcta planificación de la energía renovable y una excelente evaluación de impacto ambiental".

Según SEO/BirdLife, "normalmente, se producen muertes por colisión en parques eólicos autorizados de forma errónea o no correctamente evaluados, puesto que no se han hecho estudios de fauna previos de calidad, no se han calculado los riesgos de colisión con cada aerogenerador o no se han tenido en cuenta otras cuestiones ambientales".

El delegado de SEO/BirdLife en Aragón, Luis Tirado, ha precisado que la simplificación de los trámites "producirá irremediablemente muchos más errores en la autorización de nuevos parques eólicos, que repercutirá en la rentabilidad del proyecto en el futuro y en la afección a la naturaleza, por eso pedimos en esta comunidad autónoma energías renovables responsables".