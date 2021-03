Zaragoza propone crear un certificado de calidad del aire para que no haya más cierres en la hostelería y el ocio nocturno

Un cambio de rumbo en el control sanitario de la hostelería. Eso es lo que busca el Ayuntamiento de Zaragoza, que ha propuesto al Gobierno de Aragón la creación de una suerte de 'pasaporte covid' para que no haya más cierres en el sector. La idea es que para determinar si un establecimiento es o no seguro se tenga en cuenta la calidad de aire, y no los aforos como se está haciendo actualmente. Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado un estudio llevado a cabo por el Área de Mecánica de Fluidos de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Unizar, en colaboración con el Consistorio, en dos locales de la ciudad. La concejal de Economía, Carmen Herrarte, ha dado a conocer este martes la iniciativa y ha dicho que, según esta investigación, las medidas para el cierre dictadas hasta ahora por las administraciones "carecen de base científica".

Las investigaciones se han hecho tanto en los establecimientos vacíos como con clientes con el objetivo de evaluar el riesgo de contagio de coronavirus por transmisión aérea a través de los análisis de CO2 y el comportamiento de los sistemas de ventilación. Con estas mediciones, los ingenieros han determinado que "la limitación del 30% puede parecer una garantía suficiente pero en realidad no lo es porque no se tiene en cuenta las particularidades de cada local". Por eso, el gobierno PP-Cs propone crear un certificado que garantice, como ha contado la edil, la salud del aire de cada bar, restaurante o sala de fiesta teniendo en cuenta sus diferentes características. Serviría, ha insistido, "para dar confianza a los clientes y seguridad jurídica a los propios hosteleros".

El objetivo es que, si cumplen estos parámetros, no tengan que verse obligados de nuevo a cerrar o reducir su horario de apertura. Para ello, ha explicado Herrarte, "los medidores tienen que tener un control con las órdenes oportunas, es decir, el medidor no solo tiene que detectar que hay altos niveles de CO2 en el ambiente, también debe poner en marcha los sistemas adecuados para revertir la situación". Además, deben ofrecer, apuntan los expertos, la monitorización de cómo se comporta el aire en tiempo real.

El informe se ha presentado esta mañana ante lo representantes de diferentes asociaciones de hostelería y hoteles. Al encuentro han acudido, entre otros, el secretario de Horeca, Jesús Boillos, el presidente y secretario de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza, José María Marteles y Luis Femia, respectivamente, y el vicepresidente de Ocio Nocturno, Miguel Ángel Salinas.