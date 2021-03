El uso de la banda de edil en los actos de Santo Tomás enfrenta a PSOE y PP

La festividad de Santo Tomás de Aquino se celebró ayer en Daroca dentro de la anormalidad impuesta por las restricciones sanitarias a causa del coronavirus. A eso se suma la polémica suscitada a raíz de la indicación emitida por el alcalde de la ciudad, Álvaro Blasco (PSOE), en la invitación al acto en la que se hacía constar a los ediles de la corporación que deberían asistir «sin símbolos que acrediten su condición de concejal». A este respecto, los cuatro miembros del PP en el Consistorio darocense ya manifestaron su intención de acudir con los distintivos (banda e insignia), y así lo hicieron.

Por su parte, del equipo de gobierno, compuesto por cinco miembros, solo acudieron tres representantes: el alcalde y dos concejalas. De los tres, solo Blasco portaba el pin dorado que se entrega a los miembros de la corporación. «Al hablar con el párroco y decirme que sería una misa normal y no como todos los años, con procesión y participación oficial, no hacía falta. Además, como no hay desfile tampoco vienen los maceros ni está el bastón de alcalde», explicaba Blasco antes de entrar a la ceremonia, celebrada en la basílica de Santa María de los Sagrados Corporales.

A su vez, el regidor subrayaba que «no se ha prohibido que vengan con las bandas, porque cuando me solicitaron recogerlas se las facilité». «No nos convencen las explicaciones: nos parecen unas excusas sin coherencia para justificar una decisión ideológica», sostenía Michel García, portavoz de los populares en el Ayuntamiento. De esta manera, incidía en que «él sí que porta el pin, que se nos da por ser concejales, y dentro de la iglesia tenemos un sitio reservado como concejales». También valoraba que «hay cosas más importantes que atender y no estas circunstancias».

De la misma forma, Blasco lo calificó de «polémica estéril y ridícula donde no la hay» y matizó que hay otras celebraciones religiosas, como la conmemoración de la patrona de la Guardia Civil, el día del Pilar, y la festividad de la Merced, a las que acuden sin llevar nada que les identifique como miembros de la corporación municipal.