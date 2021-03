Azcón: "Reivindicar la igualdad no quiere decir que cometamos imprudencias a costa de la salud"

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha manifestado este lunes, 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, que reivindicar la igualdad no quiere decir que "se comentan imprudencias" y, por eso, "hoy todo el mundo tiene que ser especialmente prudente".

En el acto de colocación de la pancarta 'Zaragoza es igualdad' en el balcón del Consistorio, en la que ha participado toda la corporación municipal, a excepción de VOX y Podemos, Azcón ha resaltado que reivindicarse en favor de la igualdad, en estos momentos, "no puede ser a costa de la salud, ni puede ser con riesgos innecesarios de que se extienda el virus".

Por ello, ha pedido a los zaragozanos que no asistan durante esta jornada a las manifestaciones programadas en la calle: "No aconsejo a nadie que vaya a concentraciones porque es un riesgo innecesario, porque hemos visto que las delegaciones del Gobierno no están autorizándolas, porque hay sentencias de los propios jueces que están diciendo que no se pueden autorizar, y la reivindicación que todos queremos seguir manteniendo hay que saber que hoy no puede ser en la calle, como en el resto de años".

El alcalde de la capital aragonesa ha subrayado que es "evidente" que hay que seguir luchando por los derechos de las mujeres. "Estos últimos años hemos recorrido una parte del camino, pero queda una parte importante, quedan derechos por conquistar de las mujeres para que la igualdad real entre hombre y mujeres sea una realidad", ha añadido.

En este año "especial" y en un "momento complicado" por la pandemia de la covid-19, "hay que reconocer que no hemos mejorado en la situación de igualdad entre hombres y mujeres, todo lo contrario", ha opinado Azcón. A su juicio, el virus ha significado que haya más mujeres que están en paro, más mujeres que han perdido la vida y más desigualdad entre hombres y mujeres. Por tanto, Azcón ha recordado que la reivindicación del 8 de marzo después del coronavirus es "todavía más pertinente, todavía más necesaria de lo que lo venía siendo en los años anteriores".

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza se han programado para celebrar el Día Internacional de la Mujer una serie de actos a lo largo de la semana "para reivindicar esa necesaria igualdad entre hombres y mujeres". Se han organizado conferencias, actividades relacionadas con la cultura en los centros cívicos de la ciudad y, este lunes, se inaugurará el Parque de las Mujeres, en la Azucarera, donde el pasado año se plantó un árbol en recuerdo de las víctimas de la violencia machista. "Creo que hay todo un programa destinado a reivindicar esa igualdad, que sin género de dudas, es muy necesaria", ha apostillado el alcalde.

El éxito de Pilar Palomero

Por otro lado, Azcón ha aprovechado para felicitar a la cineasta zaragozana Pilar Palomero, que este sábado se ha alzado con cuatro estatuillas de los premios Goya por su película 'Las niñas'.

"Un mensaje de felicitación a nuestra cineasta Pilar Palomero en el momento en el que reivindicamos el trabajo de las mujeres. Hay ejemplos que inspiran y que además son dignos de reconocimiento y de felicitación, no solamente por el Ayuntamiento de Zaragoza, sino creo que por toda la ciudad, por todos y cada uno de los zaragozanos". El éxito que ha tenido 'Las niñas' es "el éxito de una zaragozana" y de una mujer que "en un día como hoy especialmente es necesario remarcar", ha concluido.