En Zaragoza no hay playa, pero se practica paddle surf

Aunque se tiende a asociar el paddle surf con el mar, las aguas planas de embalses, canales y, en menor medida, ríos son más propicias para realizar largos recorridos. La práctica consiste en remar a un brazo estando de pie sobre una tabla rígida de mayor o menor anchura y largura, según el nivel del usuario.

Desde hace unos años, el SUP Club de Zaragoza promueve la práctica de esta disciplina sin tener que salir de Zaragoza. Es el único club de Aragón que funciona como asociación y que federa a sus socios en la Federación de Surf. Esto es fundamental para poder remar libremente en según qué zonas de la capital aragonesa, como el Canal Imperial, gestionado por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), o el de la Expo, ahora a cargo del Ayuntamiento.

Así, en estas aguas solo se puede practicar paddle surf si se cuenta con la licencia de la federación, que lleva consigo un seguro que cubre al deportista en caso de accidente. En otras zonas, como el propio río Ebro, no es necesario ningún trámite o permiso. Lo mismo sucede en los embalses como Lanuza, Sotonera o Búbal, entre otros aragoneses.

Esta libertad hace que conocer el entorno en el que se va a remar sea todavía más importante. “Una de nuestras labores es informar al usuario y advertirle de los peligros que puede suponer la práctica de paddle sin tener unos conocimientos mínimos”, explica Luis Ortiz de Orruña, uno de los fundadores del SUP Club y actual presidente.

En el Ebro solo se recomienda practicar paddle surf de junio a septiembre. SUP Club

Para facilitar esta labor informativa, en su página web se pueden consultar a tiempo real las condiciones del Ebro, por ejemplo, con el volumen de agua que lleva a su paso por Zaragoza. “Es importante no meterse en el río cuando baja muy caudaloso porque si la corriente nos lleva, no vamos a poder remontar remando”, explica. De hecho, en invierno, prácticamente nadie se atreve, la época apta para ello va de junio a septiembre, cuando el caudal es bajo.

Por este motivo los cursos de iniciación que se ofrecen desde el club a quienes llaman para interesarse por este deporte se realizan en el canal de la Expo. Es un espacio tranquilo, con el volumen suficiente de agua como para no hacerse daño con el suelo en caso de caídas. Estas sesiones son intensivas y duran dos horas tras las que el alumno ya estaría preparado para poder alquilar una tabla y practicar por su cuenta. “Les explicamos las nociones básicas de seguridad, de técnica y postura corporal y también cómo organizar una actividad antes de realizarla”, explica Luis.

Para ello, en su web también se ofrece información detallada del tiempo que hace en embalses, costas y ríos. “Es fundamental mirar la previsión, la temperatura, el viento… Hay que tenerlo todo en cuenta para elegir bien dónde vamos a remar”, comenta.

Un deporte cada vez más social

Aunque a Luis el gusanillo del paddle surf le picó hace unos siete años, la fundación del club se materializó hace tres. En la primera época, consiguió engañar a dos amigos, Francisco González y Rubén Vega, para que le acompañaran en la práctica de este deporte. Por aquel entonces, no era prácticamente conocido, menos aún en las zonas de interior, como Zaragoza.

La afición fue a más y pensaron que no podían ser las únicas personas en la ciudad a las que les gustara el paddle. A través de redes sociales, dieron con más adeptos a este deporte y finalmente, decidieron montar el club por una cuestión práctica. “Solo siendo miembros de un club y estando federados podíamos meternos al Canal Imperial a remar”, explica Luis. En estas aguas es donde entrenan, sobre todo cuando no pueden salir de Zaragoza, y sin este permiso no podían.

Para remar en el Canal Imperial es necesario estar federado. SUP Club

Después de tres años en funcionamiento, el club cuenta ahora con unos 50 socios, la mayoría alumnos que han pasado el curso de iniciación y han querido seguir practicando paddle.

“Hay gente de 30 años y otros de 60 que recorren 25 kilómetros sin que les tiemble el pulso”, asegura Luis. Y es que el paddle surf es un deporte completo, en el que se fortalecen piernas, brazos y abdomen sin ser lesivo. “Al no ser de impacto, se favorece la movilidad de las articulaciones sin que el cuerpo sufra”, explica.

Junto con esta parte física, el paddle surf tiene cada vez más un aliciente social. A través de grupos de whatsapp, los miembros del club proponen salidas de fin de semana, ya sea en Zaragoza o fuera, y los interesados se van apuntando. “De esta forma, nadie tiene porqué salir a remar solo si se siente más seguro haciéndolo acompañado”, comenta Luis. Además, después del remo, llega el almuerzo, y eso nunca se perdona.

Para formar parte de SUP Club basta con ponerse en contacto con ellos e informarse sobre los cursos de iniciación. Se suelen realizar a partir de abril, con el buen tiempo y cuando la gente se empieza a animar, aunque depende de la demanda. Si después de estas primeras nociones se quiere avanzar en la práctica de paddle, la cuota de socio es de 50 euros al año e incluye la licencia federativa con seguro de accidentes para poder remar libremente en aguas zaragozanas.

Si la afición va en aumento, las posibilidades que ofrece el paddle surf son muy amplias. “Lo que más me gusta de este deporte es que te permite llegar a sitios a los que no todo el mundo puede llegar”, explica Luis. Con su tabla, ha recorrido islas como Menorca, visitando calas a la que solo se va en barco. El pantano de Lanuza es otro de sus entornos preferidos y años atrás participaba en una carrera en Noja, un lugar que también guarda entre sus mejores recuerdos sobre la tabla.