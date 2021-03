Podemos no participará en el acto del 8-M por los "recortes" en políticas de igualdad

El grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza no participará en el acto institucional de colocación de una bandera feminista en el balcón del Consistorio este lunes, 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, en protesta por los recortes en políticas de igualdad del Gobierno PP-Cs.

La formación morada han manifestado este sábado en una nota de prensa su "más absoluto rechazo" a este acto "cargado de hipocresía y descarado cinismo de un Gobierno de derechas que el día 8 de marzo dice reconocer al movimiento feminista y la lucha de las mujeres, mientras el resto del año pone en práctica políticas de igualdad plegadas al negacionismo que el partido ultraderechista Vox hace de las violencias machistas y que se traducen en recortes en las partidas destinadas a las mujeres víctimas de estas violencias".

Según Podemos, por segundo año consecutivo, el Gobierno municipal cede ante el "embate antifeminista, antisolidario y retrógrado" de Vox, a quien este jueves, con la aprobación de los presupuestos, refrendó como su socio principal. "Se pliegan así al negacionismo que hacen de las violencias machistas, una violencia estructural que vivimos todas las mujeres por el hecho de serlo", ha añadido.

"Un retroceso"

"Siendo muy peligroso el discurso de odio y los ataques constantes al movimiento feminista que promueve la ultraderecha, es un grave problema y una anormalidad democrática que partidos como PP y Ciudadanos les secunden y acepten -con el único objetivo de mantenerse en el poder- pervertir las políticas de igualdad, incluyendo el témino 'violenciaintrafamiliar' en las partidas destinadas a víctimas de violencias machistas", ha dicho.

El grupo municipal de Podemos ha señalado que esto, de facto, significa recortes, fruto de detraer recursos económicos destinados a mujeres en situación de violencia machista.

Por todo ello, no asistirán al acto institucional previsto para este 8 de marzo en el Ayuntamiento de Zaragoza. "No vamos a hacer buenas sus políticas de Igualdad, porque no lo son y representan un retroceso en la consecución de los derechos de las mujeres".