Cuatro rutas para limpiar el entorno del Ebro este domingo en Zaragoza

'#CuidemosElEbro', una iniciativa altruista de dos zaragozanos amantes de la fotografía y la naturaleza para limpiar los entornos naturales de la capital aragonesa, propone para este domingo, 7 de marzo, cuatro recorridos para "cuidar el ecosistema" y ayudar a los animales que cada día tienen más difícil sobrevivir en su hábitat natural, "por culpa de los residuos que se consumen y se tiran sin ningún tipo de consideración".

A raíz de su afición por la fotografía, Iván Jerez y Miriam Redondo se dieron cuenta de la cantidad de basura que hay tirada por las cercanías del río Ebro.

"Vivimos muy cerca de la ribera del río y nos gusta mucho pasear por allí y hacer fotos, por eso, creamos un perfil de Instagram en el que publicamos la rica flora y fauna con la que contamos y las fotos bonitas que hace la gente y nos pasa. Pero, poco a poco, fuimos viendo cuando salíamos a la ribera una lata y otra, que nadie recogía y pensamos que alguien tenía que hacerlo", ha sostenido Miriam Redondo.

"Empezamos llenando bolsas, luego sacos, y después del confinamiento vimos que la situación se agravó y que necesitábamos ayuda y era necesario hacer un reclamo en las redes sociales", ha manifestado la creadora de esta iniciativa en declaraciones a Europa Press.

Ese fue el germen de '#CuidemosElEbro'. "Nosotros somos dos personas concienciadas que simplemente no queremos que se pierda la riqueza natural de la que gozamos y propusimos una quedada en enero, de manera voluntaria y libre, para limpiar la ribera", ha detallado Rendondo.

En un primer momento, los deportistas del Club Náutico les preguntaron qué hacían cada domingo por la ribera y "empatizaron, les pareció una buena idea porque ellos sufren esa suciedad, se cortan en el agua con restos de botellas que dejan de los botellones".

"Con la cantidad de personas que vivimos en Zaragoza, 150 personas que fueron las que vinieron a la primera quedada parecen pocas para recoger basura, pero en un principio éramos solo dos, luego fuimos una veintena y llegamos a esa cifra", ha recordado Iván Jérez. En solo dos horas y media, los participantes en esta acción acumularon más de 360 kilos de desperdicios.

Para este domingo y debido al interés que han mostrado desde otros barrios y poblaciones, se han propuesto cuatro salidas, con la ayuda de quienes se han puesto en contacto con ellos y se han interesado.

"Hemos hablado con las personas que conocen las zonas para proponer estos caminos pero la gente que quiera solo tiene que coger unos guantes y una bolsa de basura y acercarse a colaborar. Lo vamos a hacer de manera simultánea y en varios lugares", ha recordado Redondo.

Cuatro propuestas

En concreto, la primera salida recorrerá desde el paseo de Echegaray y Caballero hasta la zona de la Expo y el Rastro. Es apta para niños y se puede realizar a pie o en bicicleta.

Los precursores han puntualizado que la responsabilidad es de cada uno, ya que se participa libremente. Por ello, se deberá ir equipado adecuadamente y velar por su seguridad y salud, además de cumplir con los protocolos frente a la covid-19. "No somos una asociación ni nada por el estilo, solo queremos que no se pierda el ecosistema, porque nosotros, aunque no nos lo creamos, formamos parte de él", han recalcado.

El segundo punto de limpieza será la zona del río Huerva, una zona "muy herida por la desidia y el olvido". El punto de encuentro será la puerta principal del Parque Grande José Antonio Labordeta. En este lugar solo se recomienda la participación de personas adultas, porque cuenta con zonas de difícil acceso, y el uso de botas de agua.

La balsa del Ojo del Cura, en Casetas, será otro de los lugares a los que se acudirá a limpiar y podrá hacerlo todo tipo de personas. "Muchos son los que nos han escrito de los distintos barrios y municipios, preocupados por esos entornos, que a menudo, están muy olvidados", ha contado Miriam Redondo.

Los entornos fluviales y los humedales atraen a especies que contribuyen al equilibrio de los ecosistemas, es por ello, que a los organizadores les alegra que se anime la gente de distintos lugares, porque ellos conocen sus localidades y los problemas que puede haber allí.

Por último, el cuarto recorrido, bajo el lema '#CuidemosElCanal', tendrá como localización de inicio la avenida de Gómez de Laguna, en el aparcamiento situado enfrente de La Floresta.

Esta propuesta es para adultos y niños de más de doce años, con acompañante. Se aconseja vestir pantalón largo, guantes resistentes -de jardinería- y bolsas para verter la basura. Todas las rutas comenzarán a las 11.00 horas.

Concienciación y educación

Tanto Iván como Miriam han considerado que esta acción es un granito más de una cadena que han que poner en marcha para cambiar la forma de consumo personal e industrial: "Es complicado que se acabe con este consumo abusivo de plásticos, porque es un negocio de las grandes empresas petroquímicas, pero sí podemos conseguir que los niños que vienen con sus padres creen hábitos de consumo responsable y se conciencien, es una buena aportación".

"Hace ilusión que algunos padres te cuenten que sus hijos después de venir a la quedada ven una lata tirada en el suelo en la calle y le dicen de recogerla", ha relatado Miriam Redondo, a la vez que ha remarcado que, "solo se trata de cuidar los preciosos entornos que tenemos y que son una riqueza para la ciudad".