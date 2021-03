Una decena de multas por aparcar junto al Parque Grande

Al menos a una decena de zaragozanos que esta mañana de Cincomarzada se han acercado a disfrutar del Parque Grande José Antonio Labordeta se les ha aguado la fiesta después de que una patrulla de la Policía Local les haya multado por aparcar de forma indebida. Aseguran los conductores apercibidos que en el terraplén donde han estacionado no existe ninguna señal de 'prohibido aparcar' y, de hecho, es una práctica común cuando se va a visitar al Batallador o a tomar un vermú en Las Ocas. “En esta zona no se obstaculiza ningún paso de peatones ni se molesta ningún acceso”, se quejan quienes han sido multados con 36 euros por aparcar de forma indebida. Explican también que han podido hablar con una patrulla que pasaba por la zona y que, al solicitar explicaciones, los agentes les han dicho que no entendían por qué habían sido multados.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza explican que la zona del parque donde se ha sancionado a los conductores forma parte del área verde donde, por tanto, solo se puede estacionar en las zonas habilitadas para ello. Argumentan que no hace falta que se explicite que está prohibido aparcar igual que tampoco lo pone, sirva el ejemplo, en la plaza del Pilar.

Desde hace años se debate cómo y cuáles deben ser los accesos al parque Grande desde los Pinares de Venecia y, de hecho, en el Plan Director de 2010 se dedicó un apartado a este asunto. Se limitó entonces el polémico uso de los viales del Cabezo de Buenavista y el acceso de los coches por los actuales caminos que se reconvirtieron en sendas de terrizo, pero también es cierto que -de facto- se siguió dejando aparcar en explanadas y terraplenes.

Más recurrente ha sido el debate en las dificultades de aparcamiento en otra área de los Pinares de Venecia, en la zona verde más cercana al barrio de Torrero. En los últimos meses las patrullas policiales también se han puesto más estrictas en la vigilancia contra la invasión de coches que aparcan junto al arbolado el entorno de las calles Oviedo y también en el parque de la calle Cuarte, en el mismo distrito. En más de una ocasión la junta de distrito ha solicitado la colocación de pivotes para impedir el acceso a esta zona verde, donde suele haber bastante afluencia dado que en la zona hay varios centros deportivos.