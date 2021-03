Polémica en Daroca porque el alcalde insta a los ediles a asistir a la misa del patrón sin bandas

"Deberá asistir sin símbolos que acrediten su condición de concejal". Esta acotación en la invitación del alcalde socialista de Daroca al resto de la corporación municipal para asistir este próximo domingo a la misa en honor del patrón de la localidad, Santo Tomás de Aquino, ha suscitado una auténtica polvareda en el Ayuntamiento.

El regidor, Álvaro Blasco, aduce que la institución no acude oficialmente al acto religioso al suspenderse la procesión tradicional por las calles por el coronavirus y que así lo ha comentado con el párroco. Mientras, el Partido Popular le acusa de actuar con "falta de coherencia" y anuncia que los tres ediles acudirán a la eucaristía, que se celebrará en la Basílica de Santa María de los Sagrados Corporales, con sus bandas.

"Cuando hablé con el párroco de que solo se iba a celebrar el acto religioso y no la procesión le pregunté si hacia falta la representación de la Corporación y me dijo que no, que era algo voluntario", explicó el alcalde darocense. Añadió que el "protocolo" fija la participación oficial del concejo con el bastón de alcalde, las bandas y las insignias cuando también toman parte de los actos los maceros. Algo que no ocurre este año al cancelarse el desfile.

Blasco reprochó a los populares que quieran hacer "una polémica estéril y ridícula donde no la hay". Además, recordó que hay otras celebraciones religiosas, como la conmemoración de la patrona de la Guardia Civil el día del Pilar y la festividad de la Merced, a las que acuden sin llevar nada que les identifique como miembros de la corporación municipal.

El portavoz del Partido Popular, Michel García, denunció que es la primera vez que se prohibe a los ediles acudir a una celebración religiosa sin bandas o insignias. A su parecer, el saluda del alcalde, con el escudo del municipio, es una invitación "oficial" al resto de la corporación como institución. "No es comparable a las invitaciones procedentes de otras instituciones u organismos que el alcalde traslada al resto de miembros. En este caso es un acto organizado por el Ayuntamiento, por lo que es un contrasentido que no podamos acudir en nuestra condición de ediles", apuntó García.

Para el representante del PP, es como si el alcalde socialista quisiera "desligar de una manera descafeinada" el Ayuntamiento de los actos religiosos. Una situación que comparó con lo ocurrido en el Ayuntamiento de Zaragoza en 2015, bajo el gobierno de Zaragoza en Común (ZEC). Entonces esta fuerza se quedó sola a la hora de vetar la asistencia de los ediles a actos religiosos mediante la reforma del reglamento que acabaron tumbando, por diferentes motivos, PP, PSOE y CHA. García se preguntó si se trata de veto puntual o se va a prolongar en el tiempo. El Ayuntamiento de Daroca está formado por cinco concejales del PSOE y cuatro del PP.