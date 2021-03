¿Qué tiempo hará en Zaragoza para el puente de la Cincomarzada?

Este viernes 5 de marzo, día señalado en la ciudad de Zaragoza por corresponder a la festividad anual de la Cincomarzada, día libre tanto en el terreno laboral como en el escolar. Aunque el festejo se conoce de sobra, su naturaleza histórica sigue siendo una gran desconocida para buena parte de la población zaragozana. Lo que se celebra es la exitosa resistencia de la ciudad al ataque de las tropas carlistas en 1838. Normalmente suele ser un día de convivencia en exteriores, a pesar de ser invernal, pero la actual situación sanitaria hará que muchos zaragozanos aprovechen para salir de la ciudad y hacer un puente festivo en otros puntos de la provincia; el confinamiento perimetral de la provincia de Zaragoza continuará vigente hasta las 0.00 del 19 de marzo.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la ciudad de Zaragoza va a tener este viernes 5 de marzo temperaturas entre 6 y 17 grados, con rápido ascenso en las horas centrales del mediodía hacia las máximas de este intervalo. Aunque habrá alternancia de nubes y claros, las posibilidades de precipitaciones de lluvia están apenas en un 5% entre las 12.00 y las 18.00. Otra cosa es el sábado y el domingo, con un notorio descenso de las temperaturas, sobre todo las máximas (entre 7 y 15 grados el sábado, de 5 a 16 el domingo) y 25% de posibilidades de precipitaciones en la jornada sabatina, que de momento suben al 65% el domingo.

Una Cincomarzada con restricciones en Zaragoza por coronavirus

No obstante, las previsiones de una meteorología apacible no suponen una invitación para grandes reuniones, aunque sean al aire libre. Hay que recordar que se han suspendido todas las celebraciones oficiales de esta fecha, con la idea de evitar altas concentraciones de ciudadanía en los espacios verdes que tradicionalmente la albergan. En cuanto a las restricciones al ocio y el consumo derivadas de la pandemia de la covid-19, el toque de queda sigue fijado a las 23.00 (hasta las 6.00 del día siguiente) y tanto el comercio no esencial como la restauración y las actividades de ocio en la capital cierran a las 22.00.