Azcón sobre el 8M: "Hay muchos sectores que tienen restricciones y 500 personas en una manifestación no tiene sentido"

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha asegurado que el Ayuntamiento de la capital va a apoyar todo lo que tenga que ver con la defensa de los derechos de la mujer y de la igualdad días antes de que se celebre el Día de la Mujer, el 8 de marzo. A pesar de reconocer que en el Ayuntamiento de Zaragoza no se pudo sacar adelante una declaración institucional por el rechazo de Vox, Azcón ha asegurado que cree que en el próximo pleno se van aprobar varias mociones apoyando las reivindicaciones del día 8 de marzo. "Es verdad que sigue habiendo diferencias entre los hombres y las mujeres y que la mujer trabajadora ocupa menos puestos de lo que le correspondería en nuestra sociedad", ha dicho.

Azcón ha asegurado, a las preguntas de los periodistas por las posibles manifestaciones de 500 personas con motivo del 8M que "el derecho a la manifestación es un derecho al que no podemos renunciar, pero creo que las manifestaciones o celebraciones tienen que cumplir todas las medidas de seguridad".

El alcalde ha afirmado que: "si lo que se solicita es una manifestación de 500 personas, no estoy de acuerdo. En nuestra ciudad hay muchos sectores que lo están pasando mal, que tienen restricciones y que tienen que cerrar antes de hora y 500 personas en una manifestación no tiene sentido y me parece que no es sensato", ha asegurado.

A pesar de no mostrarse partidario de este tipo de manifestación, Azcón ha añadido que el derecho a la manifestación es evidente "que no podemos renunciar a él por mucho que haya virus, pero cumpliendo las medidas".

"Manifestaciones de 500 personas es bastante difícil cuando hay sectores que lo están pasando realmente mal". "¿En qué quedamos?", ha dicho Azcón: "¿Quedamos en que hay que limitar derechos y que la gente abra sus negocios y que se puede permitir que 500 personas se junten?". "Derecho de manifestación sí, pero no es seguro manifestaciones de 500 personas".

Por eso ha concluido que a pesar de apoyar los derechos de la mujer trabajadora, "otra cosa es apoyar manifestaciones de 500 personas en este momento con una desescalada especialmente difícil. Apoyo a la mujer sí, pero esas manifestaciones ahora no tocan", ha concluido.