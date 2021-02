Vox tumba por segundo año la declaración por el Día de la Mujer en Zaragoza

Ya son dos años seguidos en los que Zaragoza engrosa la lista de las ciudades que no se posicionan de forma unánime contra la violencia de género por tener concejales de Vox dentro de los respectivos ayuntamientos. Los grupos municipales han participado este lunes en una junta de portavoces en la que, entre otras cuestiones, han debatido la aprobación de una declaración institucional presentada por el PSOE con motivo del Día de la Mujer. El resultado ha sido el ya conocido. El texto debe contar con un apoyo unánime de todos los partidos con representación en el Consistorio y, como se podía prever, no ha sido así. La portavoz socialista, Lola Ranera, ha criticado la decisión porque, a su juicio, supone "claramente un paso atrás" en materia de igualdad.

Para la edil, que ha defendido la condena "sin paliativos" de la violencia machista y de las muestras de odio, la formación de extrema derecha "lamentablemente ha entrado a las instituciones a romper los consensos". "Zaragoza es una ciudad progresista, moderna, y hoy este Ayuntamiento no ha estado a la altura. No podemos favorecer las actitudes de negacionismo", ha sentenciado. Por eso, le ha pedido al alcalde, Jorge Azcón, que "sea consciente" de lo que supone elegir a Vox para gobernar. "Debería darse cuenta de que así la ciudad no avanza y no mejora en democracia".

Sin embargo, el portavoz de Vox, Julio Calvo, se ha defendido de las acusaciones al asegurar que "la denominada política de violencia de género" es "discriminatoria hacia el varón" y " rompe el principio de responsabilidad penal individual". El concejal ha criticado que la intención de los socialistas sea, a su juicio, "escenificar la ruptura" con el partido de Santiago Abascal y ha recordado que se negaron a suscribir, junto a Ciudadanos, ZEC y Podemos-Equo, una propuesta para condenar "la violencia que ha sufrido Vox en los actos electorales en Cataluña".

Moción del PSOE

El grupo socialista, también con motivo del próximo 8 de marzo, ha presentado una moción para el próximo pleno en la que insta al Ayuntamiento a que se comprometa a hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. En ese sentido, la concejal del PSOE María Ángeles Ortiz ha denunciado la "deriva" que, según ha dicho, están tomando las políticas de igualdad desde que gobierna la coalición PP-Cs. "Ya en 2020 cedieron ante algunas peticiones de Vox y en este proyecto de presupuestos para 2021 se vislumbran ya algunas cuestiones exigidas por la ultraderecha", ha lamentado.