El hospital de Calatayud marca un nuevo máximo de ingresos por coronavirus

El hospital supracomarcal Ernest Lluch de Calatayud ha vuelto a registrar un nuevo máximo de pacientes ingresados por coronavirus. Según los datos facilitados por el Gobierno de Aragón, con fecha 8 de enero, permanecían ingresados en el centro un total de 40 personas infectadas, entre las que no se cuentan las trasladadas al Clínico de Zaragoza ya que en las instalaciones bilbilitanas no hay habilitado un espacio para la unidad de cuidados intensivos (UCI). En su área de influencia, que incluye además de la comarca bilbilitana, las de Daroca, Aranda y parte de Valdejalón, se han registrado 11 positivos: 4 en la zona básica de Calatayud Rural, 3 en la de Alhama de Aragón, 3 en Calatayud ciudad y 1 en la de Morata de Jalón.

Con estas cifras, el sector sanitario bilbilitano marca una tasa de incidencia acumulada en 7 días de 251,3 casos por cada 100.000 habitantes. La localidad de Cetina, en la zona de Alhama, sigue estando entre los peores focos de todo Aragón y desde el día 2 de febrero ha acumulado 18 nuevos positivos, que sumados a los registrados con anterioridad llegan hasta los 90 desde el inicio de la pandemia, la gran mayoría confirmados desde el 23 de enero.

Así, en la rueda de prensa de este martes, el Gobierno de Aragón ha confirmado que Calatayud continuará con las mismas restricciones que estaban en vigor hasta ahora. Por un lado, el confinamiento perimetral de la ciudad y por otro las medidas asociadas a la fase 3 agravada: cierre del interior de la hostelería, la clausura de gimnasios y el cierre a las 18.00 de los establecimientos considerados como no esenciales.

El alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda (PP), subrayaba ayer que "la tendencia es francamente descendente". "En los últimos días hablamos de que se han notificado 3, 1, 2 y 3 casos respectivamente, tres veces menos que en Alcañiz y muchísimo más que en Teruel, por lo que creemos que no es lógico", apuntaba. En este sentido, apuntaba que "discrepo en que entrásemos en el mismo saco y discrepo en que parece que tengamos que salir al mismo tiempo".

Asimismo, recordaba que "siempre he dicho que lo primordial es la salud de los ciudadanos" y criticaba la "falta de comunicación entre los departamentos de Educación y Sanidad". "En Calatayud es festivo jueves y viernes por Jueves Lardero y creo que hubieran sido los dos días recuperables por la borrasca Filomena, con el fin de evitar reuniones sociales, que es lo primordial", valoraba. Tampoco comparte el primer edil bilbilitano las cifras de incidencia acumulada: "Si se calculan sobre una población de 20.000 habitantes, a mi la cifra me sale de 240 casos por cada 100.000 habitantes y no 284", resaltaba.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de Calatayud y comarca, Maribel Melero, valoraba como "malo" que sigan las restricciones del nivel 3 agravado y el confinamiento perimetral. "La ciudad vive de todo el territorio de alrededor, sin que la gente pueda venir aquí está todo muy parado. Que nos abran y nos dejen trabajar", describía. En este punto, Melero detallaba que "nuestros cálculos hablan que en la comarca supone para Calatayud el 50% de la actividad económica".

También apunta que "es preferible un confinamiento estricto: que nos cierren y al menos nos quiten la cuota de autónomos y nos den algo por el cese de actividad". "Tal y como estamos ahora es estar abiertos para nada, porque el gasto de abrir no lo compensas con lo poco que se consume", reconocía Melero.