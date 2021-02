Los vecinos de Hispanidad reclaman una partida específica para su centro cívico

La construcción del centro cívico de Hispanidad es, sin duda, la reivindicación más histórica de los colectivos vecinales de la zona. El espacio en el que se ubicaba el antiguo Stadium Delicias, un solar de 7.000 metros cuadrados, espera desde 2003 la llegada de este equipamiento para el que fue destinado tras recalificar la mitad de la parcela original.

La crisis de 2008 lo tumbó y no fue hasta el final de la legislatura anterior cuando se retomó con la elaboración del ‘Plan de Necesidades del futuro Centro Cívico Hispanidad’ por parte del Servicio Municipal de Centros Cívicos.

Año tras año y presupuesto tras presupuesto, los vecinos cruzan los dedos para que las cuentas municipales incluyan alguna partida con la que el proyecto pueda comenzar a materializarse. Fuentes del área de Participación Ciudadana han confirmado que en los de 2021 “se contempla una partida para el estudio previo del proyecto y poder así seguir avanzando en este equipamiento”, si bien no han detallado a cuánto ascenderá.

No obstante, esto no parece ser suficiente para los colectivos vecinales de la zona, que lo que reclaman es una partida “con nombres y apellidos”, aunque sea “simbólica”, para la redacción del proyecto. Así lo han solicitado las asociaciones de vecinos de María Guerrero, La Floresta e Hispanidad a través de un escrito a todos los partidos políticos municipales, aunque por el momento no han recibido ninguna respuesta.

“En la última campaña electoral, el centro cívico tuvo el apoyo de todos los partidos. Pero en estos momentos, veinte meses después, todavía no se ha avanzado nada y entre las asociaciones cunde la preocupación y la indignación”, reconocen. “Queremos la garantía de que una vez hecho el anteproyecto, que esperamos que esté finalizado este año, pueda licitarse el proyecto. Más que dinero, pedimos compromiso”, explican.

Sobre las cuentas de este año, desde el consistorio recuerdan que el presupuesto está abierto a incorporaciones y mejoras por parte de todos los grupos municipales, si bien es cierto que “a todo no se puede llegar”. “Habrá proyectos que se recojan y otros que no será posible desarrollar como le gustaría al equipo de Gobierno”, señalan. Con respecto a los centros cívicos, añaden que el presupuesto recoge partidas específicas para el impulso definitivo de algunos como el de Parque Goya o el de Rosales del Canal, y que se contempla otra para el estudio previo del de Hispanidad.

Los demandantes de esta infraestructura siempre han defendido que el área de influencia de este futuro centro abarca la zona de Hispanidad, buena parte de Delicias Sur, e incluso una parte de Univérsitas. En total, daría servicio a unos 25.000 usuarios. “La zona de Hispanidad carece de todo tipo de servicios municipales: ni deportivos, ni espacios culturales o de ocio, ni centros de mayores, ni juveniles. La calidad de la vida social se resiente cuando los únicos lugares de reunión son los bancos de la calle o los escasos bares. Y eso que es una zona urbanísticamente consolidada desde hace más de cuarenta años”, lamentan las tres asociaciones en un escrito.