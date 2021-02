Utebo apuesta por vehículos eléctricos para ampliar la flota de las brigadas

Los vehículos eléctricos van ganando terreno también en los parques móviles de los ayuntamientos. Es el caso del Ayuntamiento de Utebo, que ha apostado por ellos para empezar a renovar la flota de las brigadas municipales de obras y parques y jardines. De momento, ha adquirido dos furgonetas, que ya se han podido ver por las calles de este municipio de la Comarca Central, y tres ‘pick up’, que han supuesto una inversión de 163.000 euros.

"Decidimos que era un buen momento para ampliar la flota y nos decantamos por los completamente eléctricos. Es una forma de fomentar y conseguir una movilidad sostenible», explica el concejal de Gestión, Mantenimiento y Conservación, Manuel Fernández. A esto se añade que viene a solucionar "el problema del almacenaje de combustible en las naves, ya que hay que cumplir una normativa muy estricta", precisa. En el recinto en el que se aparcan los vehículos se va a instalar un punto de carga rápida.

Las dos furgonetas de cinco puertas se van a destinar al transporte de los trabajadores de los equipos de obras y jardinería de unos puntos de la población a otros. Mientras, con las tres ‘pick-up’, "pequeñas y manejables", se distribuirán los materiales y herramientas que se necesiten en cada momento.

La idea, señala el edil del área, es analizar los resultados de estos vehículos eléctricos para, de cara al futuro, "ir poco a poco sustituyendo los actuales camiones y palas". En este mismo lote se ha comprado una limpiadora de alta presión, una herramienta con la que no se contaba hasta ahora, para limpiar en profundidad y con rapidez las alcantarillas o las manchas que se producen cuando ocurre un accidente o una pérdida de combustible.

El corte de agua se aplaza

El corte del suministro de agua potable durante dos días que va a afectar a todo Utebo, mientras que el Ayuntamiento de Zaragoza repara la fuga detectada en una de las tuberías arteriales de la red de suministro, se aplaza hasta por lo menos hasta la semana del próximo 15 de febrero.

La razón, según explican desde el Consistorio zaragozano, es que la rotura que se ha empezado a arreglar en la Venta del Olivar se va a prolongar más en el tiempo ante la necesidad de reponer tres tramos de la vieja tubería de hormigón armado por una nueva de fundición dúctil. Hasta que no se inicien las tareas en el lugar donde se ha producido el problema en Utebo, a la altura de la urbanización Utebo Park, no se sabrá si presenta o no las mismas afecciones.