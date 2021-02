Una celebración de Santa Águeda en calma y sin aglomeraciones

“Este año es mejor no ir, pero espero que la santa me tenga en la memoria”. Esta es la opinión generalizada de muchas zaragozanas que este viernes deberían estar rindiendo culto a Santa Águeda en la iglesia del Portillo y en muchos otros altares, pero que han preferido no hacerlo por recomendación del Arzobispado dada la actual situación de pandemia. Los 5 de febrero suele haber largas filas a las puertas, también, de la iglesia de San Cayetano, pero no ha sido el caso de este año 2021. Quienes no han faltado han sido las voluntarias de Amac Gema (Asociación de Mujeres Aragonesas con cáncer genital y de mama), que han vuelto a poner sus mesas informativas -esta vez con gel hidroalcohólico y mascarillas- en la plaza del Portillo. Así lo llevan haciendo ya la friolera de 26 años. A una distancia prudencial, también se dejaban ver un par de puestos de dulces, en los que se despachaban las ‘teticas de Santa Águeda’, con su nata (o su trufa) y su pezón de guinda, cuyos vendedores explicaban que habían sido bendecidas previamente.

Donde más se han notado las restricciones sanitarias ha sido en los alrededores de la plaza del Portillo, en cuya iglesia conserva una hermosa imagen de la Virgen y un relicario de plata. “La fiesta la dejamos para el próximo año. Este nos conformamos con una merienda pero de solo cuatro amigas”, se escuchaba por la mañana en la plaza presidida por una estatua de Agustina de Aragón. El templo ha permanecido abierto de 8.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00, pero el aforo máximo era de 30 personas (por la tarde, 90 con motivo de las eucaristías). Se calcula que cada año unas 4.000 devotas se acercan a rezar ante la imagen de la mártir cristiana a la que le amputaron los pechos, pero este año la afluencia se ha reducido drásticamente.

La comisión permanente del Consejo Parroquial ya comunicó a mitad de enero a los fieles que, vista la emergencia sanitaria, la fiesta este año no podía desarrollarse "con la modalidad acostumbrada”. En horario matutino se aconsejó que las visitas se hicieran escalonadamente, mientras que se advirtió que por la tarde “solo será posible acceder si se va a participar en la misa”. No obstante, para favorecer las visitas de quienes se hayan quedado con ganas de cumplir con la tradición, todo el fin de semana se ampliarán los horarios y el templo podrá verse de 9.00 a 11.00 y de 18.00 a 20.00. Lo que seguirá igualmente vetado es besar la reliquia de la santa, que no es otra sino un trozo de cráneo en el interior de una recipiente de plata con forma casi semiesférica. Cuentan que llegó a Zaragoza de la mano del emperador Carlos I y que se venera en el Portillo desde el siglo XVI.

📌 Hoy celebramos #SantaÁgueda, una festividad muy popular en nuestra provincia. Muchos municipios zaragozanos celebran sus fiestas patronales en su honor y en otros tantos se organizan diversos actos populares



😷 Este año sé responsable, por ti y por todos pic.twitter.com/jeueVxz5tX — Diputación de Zaragoza (@DPZaragoza) February 5, 2021

Tampoco se ha podido celebrar este viernes la fiesta en los muchos municipios aragoneses de los que Santa Águeda es patrona: Escatrón, Tarazona, Zuera, Pedrola, Siresa, Altorricón, Villar de los Navarros, El Burgo de Ebro, Mequinenza... Generalmente se suelen hacer procesiones y se desfila con la imagen de la Santa a hombros por las calles, pero con el estado de alarma todas las festividades han quedado suspendidas hasta el próximo 31 de mayo. Incluso la Diputación Provincial de Zaragoza ha recordado hoy en sus redes sociales que este año, por responsabilidad y por la salud de todos, no se debía hacer ninguna actividad que conllevara concentraciones no deseadas.