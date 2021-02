Zaragoza Deporte acondicionará los taludes del ‘pump-track’ de Parque Goya

El ‘pump-track’ de Parque Goya será acondicionado próximamente para mejorar la estabilidad de sus taludes de tierra compactada. El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de Zaragoza Deporte, ha sacado los trabajos a licitación por un importe de 22.669,79 euros (IVA incluido).

Las obras, que tendrán un plazo de ejecución de dos meses desde la aprobación del Acta de Comprobación del Replanteo, consistirán en el hormigonado de los taludes para evitar que se deterioren por el uso, la abrasión y la escorrentía de pluviales. El plazo para presentar ofertas finaliza el próximo 5 de febrero.

La intervención abarcará una superficie de 700 metros cuadrados. Según se recoge la memoria del proyecto, el primer paso será completar con tierra aquellas zonas que presentan un mayor desgaste y parchear con asfalto en frío. Posteriormente, se ejecutará un gunitado de mortero, o lo que es lo mismo, se proyectará hormigón reforzado con fibra sobre los taludes para protegerlos. Las obras no afectarán a la red de evacuación de pluviales y zonas interiores de tierra para evitar encharcamientos.

Para Óscar Cardo, responsable del ‘pump-track’, miembro del colectivo vecinal del barrio y del club BMX Parque Goya, la mejora del circuito será “sustancial”. “Con las lluvias y el propio uso se va desprendiendo la tierra. Eso supone que, cada cierto tiempo hay que acometer actuaciones de mantenimiento para echar más tierra y compactarla”, explica. De esta otra forma, aunque el desembolso económico es mayor, “a la larga supondrá un ahorro tremendo en intervenciones”.

Esta no es la primera vez que este procedimiento se lleva a cabo en el circuito, ubicado en la calle El Coloso. Ya en 2019 se puso en marcha una actuación parcial como experiencia piloto en una parte del ‘pump-track’, y como el resultado fue satisfactorio, se extenderá al resto de taludes de la instalación. “Se hicieron aproximadamente un 20% de los taludes. Desde entonces, en esa zona cubierta de hormigón no ha habido desprendimientos de tierra ni han crecido las malas hierbas. Además, así los chicos tienen otra vía de escape cuando salen de una curva”, comenta Cardo.

Esta actuación se suma a otras las que recientemente se han llevado a cabo, como la instalación de un ‘skate-park’ en el potrero de Arcosur o la futura construcción de un ‘parkour’ en el Actur. El objetivo del consistorio es actualizar de este tipo de instalaciones deportivas para ampliarlas, mejorarlas y tenerlas a punto para cuando puedan ser reabiertas, ya que por el momento permanecen cerradas debido a las restricciones por la covid-19.

El uso del ‘pump-track’ tampoco está permitido en estos momentos, aunque hay quienes desoyen la prohibición. “La gente no tendría que entrar. Por norma no se puede utilizar porque no se pueden garantizar las medidas de higiene y distancia”, señala Cardo.

Este circuito, obra del ingeniero de caminos Joaquín Llagostera Pujol, fue inaugurado a finales de diciembre del año 2017. Desde entonces, el número de usuarios no ha parado de crecer. En circunstancias normales, especialmente los fines de semana, tiene una gran afluencia. “No solo vienen jóvenes de Parque Goya o el Actur, vienen de toda la ciudad”, apunta el miembro de la asociación.

Debido a la pandemia, el club BMX Parque Goya tampoco ha podido desarrollar su actividad como habitualmente. Los talleres, las clases y las competiciones todavía tendrán que esperar. “A ver cómo va yendo el año porque en 2020 no pudimos hacer nada, fue desastroso”, concluye Cardo.