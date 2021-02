El gobierno PP-Cs abre la negociación con Vox para pactar el presupuesto de 2021

El gobierno PP-Cs, con la concejal de Hacienda, María Navarro, a la cabeza, ha iniciado este jueves la negociación con Vox con el objetivo de cerrar un acuerdo que permita aprobar el presupuesto de 2021. Y la formación de extrema derecha ha empezado a concretar sus exigencias. Los recortes en las partidas de cooperación internacional, juventud y mujer ya eran conocidas, pero tras las dos jornadas de comparecencias informativas de los responsables de las áreas, ha sumado la necesidad de recortar algunos proyectos, como los previstos por Urbanismo para el entorno de la plaza de San Francisco y la iglesia de San Ildefonso.

A la espera de la evolución de las conversaciones, nada hace prever una ruptura entre el bipartito y su socio prioritario. No en vano, Vox ya ha anunciado algunos acuerdos en partidas de gasto corriente: fondos para comprar vestuario, publicaciones, material de oficina, mantenimiento de ascensores, sondeos de edificaciones, control de calidad de equipamientos... A todas ellas se les han hecho pequeños ajustes a la baja.

Más difícil es la cuestión de las ayudas a la cooperación internacional, uno de los caballos de batalla de Vox. No obstante, la formación de extrema derecha ya no pide la eliminación total de la partida, sino que aceptaría un nuevo recorte que se sumaría a los 400.000 euros que ya ha propuesto el gobierno PP-Cs. En principio se plantea ajustar otros 600.000 euros la partida, pero el bipartito no ha aceptado aún. "Siendo la ciudad más endeudada de España, somos los que más aportamos a cooperación, mucho más que el Gobierno de Aragón y de ciudades gobernadas por el PSOE o Podemos", ha afirmado el portavoz de Vox, Julio Calvo.

El edil ha hecho referencia a la necesidad de eliminar "la red clientelar" que en su opinión se genera en torno a las partidas de Igualdad con "cursos, conferencias, exposiciones, ‘merchadising’...". También ha criticado que se dote el entorno de la plaza de San Francisco y de la iglesia de Santiago mientras faltan fondos para rehabilitar la zona de Pignatelli-Zamoray o la avenida de Cataluña. Respecto a si hay posibilidades de acuerdo, ha respondido: "Yo creo que sí, pero veremos si bajan las políticas de cooperación al desarrollo, igualdad y estas partidas de Urbanismo".

Los grupos de izquierdas fueron críticos. La socialista Ros Cihuelo, ha asegurado que los presupuestos son "manifiestamente mejorables", porque "no representan en absoluto la situación excepcional covid". Por eso ha anunciado enmiendas para incluir ayudas directas para los sectores más castigados por la actual situación. Ha recordado además que los presupuestos incluyen 35 millones que el gobierno PP-Cs ha recibido de otras administraciones.

Alberto Cubero, de ZEC, criticó que el gobierno PP-Cs haya cerrado la puerta a la negociación y expresó su preocupación por las cesiones a Vox. "No ha habido voluntad de negociación. Es un presupuesto que consolida los recortes e incluso ahonda en otros, como la cooperación internacional. Es un presupuesto que no está hecho para la realidad de la covid, sin ayudas directas. Y nos tememos lo peor con las enmiendas de Vox", ha dicho.

Por su parte, Podemos ha considerado que el presupuesto del gobierno de Azcón "ningunea" las políticas de Igualdad y representa "un ataque a la defensa de los derechos de las mujeres", dado que "se rinde a las exigencias de Vox". Ha criticado especialmente la oficina para atender a víctimas de la violencia intrafamiliar. También a lamentado que se destinen fondos al convenio con "la fundación antiaborto" Red Madre y ha anunciado enmiendas.