Denuncian la "dejadez intencionada" del Ayuntamiento de Cadrete hacia el castillo de Abderramán III

Un vídeo subido a Youtube el pasado 19 de diciembre muestra, bajo el título 'Explorando el castillo de Cadrete y de Huerva', muestra cómo tres jóvenes entran en la fortificación de Cadrete mandada construir por Abderramán III por una puerta de madera por la que se accede directamente a la excavación arqueológica y en la que se advierte de que no se puede pasar. La existencia de esta grabación ha sido denunciada este miércoles por la concejal de Izquierda Unida (IU) del Ayuntamiento de la localidad zaragozana, Mª Ángeles Mercader, quien reprocha a la Corporación, gobernada por PP, Ciudadanos y Vox, que, como propietaria del inmueble, no haya cursado un mes después la correspondiente denuncia "por allanamiento y vandalismo" ante La Guardia Civil ni tampoco haya cerrado de manera inmediata el inmueble. Una falta de respuesta que considera una "dejadez intencionada" hacia los restos arqueológicos.

“Informé a la Guardia Civil sobre lo sucedido y su gravedad pues no solamente entraron y accedieron por donde quisieron, sino que además causaron daños y maltrataron materiales de la excavación como se aprecia en el vídeo”, asegura Mercader. "Se trata de una zona arqueológica vulnerable a cualquier acto de vandalismo”, añade. Asegura que ella como particular no pudo presentar la denuncia pese a que lo intentó.

Aunque los autores del vídeo, que muestran toda la excursión en bicicleta de montaña, explican en un comentario que solo se han dedicado "a explorar los castillos y a grabarlos" y "en ningun momento se ha dañado el material arqueológico", Mercader entiende que han podido causar desperfectos en el yacimiento que se sigue excavando. "Utilizan un tablón que hay en el recinto para subir de un nivel a otro, con lo que rascan las paredes. Además se acercan a la zona de la capilla de San Miguel y pisan el embaldosado, una parte a la que los guías no dejamos acceder a la gente que hace las visitas e intentan entrar a la torre que está cerrada", pone como ejemplos la edil de Izquierda Unida, que también fue guía turística de forma voluntaria.

La polémica retirada del busto de Abderramán III

La concejal de IU reprocha al Consistorio que existe una especie de "cruzada en pleno siglo XXI" contra esta figura histórica que comenzó, recuerda, con la polémica retirada del busto de de Abderramán III de un plaza en junio de 2019, un mes después de las elecciones que dieron el gobierno al PP gracias al apoyo de Ciudadanos y Vox. El busto fue trasladado a una sala del Ayuntamiento de Cadrete donde se sitúa el Centro de Interpretación del Castillo y desde entonces, asegura Mercader, "no ha podido visitarse".

El castillo de Cadrete fue mandado edificar por Abderramán III en el año 935 y, está dentro del elenco de Castillos de Aragón como Bien de Interés Cultural (BIC). Además, subraya la edil de IU, el Ayuntamiento recibe una subvención para la rehabilitación del recinto intermedio de la DPZ, así como del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para su restauración y para las excavaciones arqueológicas. La última fue llevada a cabo por el arqueólogo Hugo Chautón Pérez y por Javier Borobio con la empresa Estudio BAU de Arquitectura y, en fases anteriores, por los arqueólogos José Luis Ona y Rosa María Loscos.

Algunos de los descubrimientos de las excavaciones realizadas en el castillo son una cocina, un horno de pan, una sala de espera y algunas dependencias de despensa y establo. Las dependencias datan de los siglos XVI al XIX y fueron utilizadas antes de su abandono por los monjes del Monasterio de Santa Fé y por los vecinos de la localidad.