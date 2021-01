Quejas de gimnasios y hosteleros en Calatayud en el primer día de restricciones: "Nos están arruinando"

Cerca de una decena de bares de la ciudad de Calatayud (Zaragoza) no tuvieron este jueves público en sus instalaciones, al carecer de terraza y tener también prohibida la atención en interiores. De igual forma, los gimnasios tampoco pudieron abrir sus espacios al público general y los comercios de actividad considerada como no esencial tuvieron que clausurar a las 18.00, algo que tendrán que hacer a esa hora de lunes a domingo según consta en la orden que entraba este jueves en vigor y que marcaba el inicio de las restricciones más duras.

"Nos están arruinando y ninguneando. Nos tratan como si fuésemos ocio y no es así, somos salud y pedimos que nos consideren un sector esencial y necesario", reivindica Verònica Valverdú, gestora junto a su pareja, Dimitri Vornicoglo de Tutanza, un centro de entrenamiento de alta intensidad ubicado en el polígono Alto Paracuellos de Calatayud con 600 metros cuadrados de superficie en una nave de 8 metros de altura. "Lo que está haciendo el Gobierno de Aragón es un delito contra la salud pública, porque no hay evidencia científica que respalde nuestro cierre, además con nosotros trabaja gente con diabetes, hipertensión o problemas de espalda que necesitan está actividad", remarca.

En este sentido, carga contra la Administración por "no querer escucharnos". "Este cierre nos va a suponer que no sabemos si vamos a poder abrir, porque el 2020 lo superamos a pesar de ser una empresa joven, pero así no vamos a poder seguir, hemos perdido el 60% de los clientes", argumenta. A este respecto añade que "hemos puesto más medidas de las necesarias, hemos hecho inversiones, y no tenemos ninguna ayuda, ya no digo para mantener la actividad es que también tengo que comer. Nos están arruinando", sentencia.

En lo que respecta a la hostelería, negocios históricos como el céntrico bar Xalón han cerrado totalmente. "Es una ruina", explica David Arguedas, segunda generación de este establecimiento con 50 años de historia y ubicado en la calle López Landa. Insiste en que "se han anunciado muchas ayudas, pero de momento todavía las estamos esperando" y apuntaba que "los 1.000 euros prometidos por el Gobierno de Aragón todavía no han llegado, y eso que es una cantidad ridícula y que no llega para absolutamente cubrir nada de las pérdidas que hemos tenido".

Otros, como es el caso de la taberna restaurante Puerta de Terrer han puesto en marcha un servicio de reparto a domicilio. "Entre semana está todo muy parado, el fin de semana sí que se mueve algo, pero está siendo muy difícil", reconoce su gerente, Norberto Rodríguez. "En nuestro caso vivimos de gente que trabaja fuera o está de paso, y esos servicios no se recuperan con el reparto a domicilio", reconoce. Así, valoraba que "cada cierre es un drama, porque tienes pérdidas, de género, que es perecedero y que no puedes declarar ni al seguro ni nadie se hace cargo".

Además apuntaba que "tenemos a toda la plantilla en ERTE, pero tenemos que pagar gestoría, seguridad social… y también tenemos que comer". "No necesitamos ayudas que solo te dan si inviertes más, es que no necesitamos hacer más gastos", critica.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Calatayud, su concejal de Hostelería y Turismo, Jorge Lázaro, explicaba que este viernes va a mantener una reunión con Movilidad y Policía Local "para analizar donde se podrían colocar terrazas de forma temporal". En este sentido, reconoce que hay dos escenarios posibles: "En las zonas de estacionamiento libre, intentaremos poner en marcha una disposición transitoria para que se puedan colocar un máximo de 4 o 5 mesas, que respeten las distancias y tengan los elementos de seguridad necesarios. En las zonas de estacionamiento regulado, es más complicado".

