Plan solidario para este domingo: una quedada para limpiar la ribera del Ebro

Como a tantos otros zaragozanos, la pandemia les ha servido a Iván Jerez y Miriam Redondo para redescubrir su propia ciudad, para mirarla con ojos nuevos. El obligado confinamiento perimetral ha devuelto la mirada hacia la naturaleza más cercana. En la capital aragonesa, por ejemplo, es el caso de las riberas del Ebro, un entorno que animó a esta pareja a crear la cuenta de Instagram @cuidemoselebro, desde la que en estos meses han ayudado a conocer detalles de su fauna y su flora y, más recientemente, no solo a compartir su belleza sino también, desafortunadamente, a denunciar su la acumulación de basura en ciertas zonas.

"Cuanta más gente salía a pasear por la zona, mas suciedad", constata Jerez. Y continúa: "Al principio veíamos una lata y nos molestaba; al segundo día, la volvíamos a ver y al tercer día, decidimos recogerla".

"Al principio veíamos una lata y nos molestaba; al segundo día, la volvíamos a ver y al tercer día, decidimos recogerla". Iván Jerez,

de @cuidemoselEbro

Su empeño les ha llevado, incluso, a construir un carro para bicis para echar en él los desperdicios que van encontrando y, en los últimos meses, a servirse de la plataforma que les supone las redes sociales para embarcar a más ciudadanos en su empeño.

Así, @cuidemoselebro propone para el próximo domingo, 31 de enero, a las 11.00, una quedada en las escaleras del Club Naútico para limpiar parte de la suciedad que se acumula en el entorno.

Se trata de la segunda convocatoria tras una primera que logró congregar a unas 15 personas. "Ojalá esta vez seamos muchos más para que podamos abarcar más espacio y retirar más basura". Aunque, eso sí, lo que a Iván y a Miriam les gustaría realmente es que este tipo de citas no hicieran falta. "Esta iniciativa es complemente altruista, pero que conste que a mí no me gusta ir a recoger basura, pero lo hago porque me reconcome".

Iván considera que las autoridades deberían hacer un esfuerzo mayor por mantener limpias las riberas, a la vez que se queja de que "hay tramos en las que no hay ni una papelera". Y lanza una idea: "¿Por qué estos meses, en lugar de poner multas por saltarse las normas anticovid no se imponen trabajos para la comunidad, como limpiar las riberas del río?".