El Gobierno PP-Cs adjudica la parcela de Valdespartera a Grupo Quirón para hacer un equipamiento hospitalario

El Gobierno de Zaragozaha adjudicado los suelos municipales del final de la avenida Gómez Laguna, próximo a Valdespartera, a la empresa IDCQ Hospitales y Sanidad, S.L.U. para construir un equipamiento hospitalario privado en la ciudad. Con este paso se ha declarado válida la licitación pública para la enajenación de suelo por 16,2 millones de euros sin IVA y se da trámite a la adjudicación de los suelos al citado grupo hospitalario en la condición de oferta más ventajosa.

Tras esta adjudicación al único licitador se procederá entre el Ayuntamiento y la empresa a firmar la escritura de compraventa de los suelos para que pasen la titularidad a la mercantil.

En rueda de prensa, el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha recordado que desde la firma de la escritura hay tres meses para redactar el proyecto y seis para la adjudicación de las obras.

El ingreso por la adquisición de la parcela se efectuará en un pago único en la firma de la escritura de compra venta, y cuando se tenga el dinero, "supondrá un alivio para las arcas municipales no solo en el aspecto económico, sino creación de empleo y atracción de talento para el nuevo equipamiento hospitalario".

Víctor Serrano ha asegurado que en la actualidad no hay detalle del proyecto, pero ha aseverado que forma parte de los plazos y se dará a conocer a la ciudad por los promotores. "Creo que la intención del promotor es presentarlo a la mayor brevedad posible".

Ha dicho que en el área de Urbanismo no se ha presentado ni siquiera el anteproyecto porque se está en fase de adjudicación del suelo. Dada la dimensión -unos 20.000 metros cuadrados- ha estimado que "no será un pequeño equipamiento hospitalario y no solo es cuestión de camas, sino de espacios para la investigación. Estoy expectante".

Todavía no se conoce la inversión que supondrá el proyecto, aunque el alcalde, Jorge Azcón, habló en su día de más de 100 millones de euros.