La Almunia, agraciada con un premio de 20.000 euros del Sueldazo de la ONCE

El Sueldazo de fin de semana de la ONCE ha dejado en La Almunia de Doña Godina un premio de 20.000 euros en el sorteo del 24 de noviembre. Según informan desde la organización, la vendedora de la ONCE Mª del Carmen Pola Gil es quien ha llevado la ilusión a La Almunia desde su punto de venta situado en la avenida de Ramón y Cajal, 10 con un sueldazo vendido por terminal punto de venta (TPV) a uno de sus clientes habituales.

Mª Carmen Pola lleva casi 25 años vendiendo el cupón en la localidad Zaragoza, y durante este tiempo ha repartido varios premios mayores a través de TPV a clientes de la zona.

Según informan desde la organización nacional de ciegos, el Sueldazo de la ONCE ofrece, por 2 euros, 1 premio de 300.000 euros más 5.000 € al mes durante 20 años a las 5 cifras y serie, 54 premios de 20.000 euros a las 5 cifras , premios a las 4, 3, 2 y última cifra, así como 4 premios de 2.000 € al mes durante 10 años a las 5 cifras y serie de la 2ª a la 5ª extracción y 216 premios de 400 € a las 5 cifras de la 2ª a la 5ª extracción.

Los productos de la ONCE se comercializan por cerca de 19.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.