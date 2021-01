El décimo día de huelga en el tranvía llega con un nuevo intento de acuerdo

La huelga de los trabajadores del tranvía cumple este jueves y diez días sin que apenas haya dejado tras de sí afecciones destacables. Empresa y comité tendrán una nueva oportunidad para desbloquear el conflicto a partir de las 10.00, cuando comenzará la tercera reunión en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA). La plantilla confía en que «la situación cambie para poder desbloquear el conflicto», mientras que desde Tranvías Urbanos de Zaragoza sostienen que acudirán al encuentro con «la máxima voluntad de acercar posiciones». Los paros parciales de ayer no entorpecieron la vuelta a la actividad escolar en la capital aragonesa, tras los dos días sin clase a los que obligó la borrasca Filomena.

Los servicios mínimos del 90% que marcó el Ayuntamiento ante la necesidad de mantener la fluidez del transporte público y evitar aglomeraciones por la pandemia han provocado que la protesta se traduzca en solo unos pocos minutos más de espera, que no causan molestias a la mayoría de los usuarios. «Creíamos que ya no había huelga. No hemos notado nada ni al venir por la mañana ni ahora al irnos», relató ayer Marina Lozano poco después de las 14.00 en la parada de Fernando el Católico, al tiempo que señalaba los escasos 3 minutos de espera que marcaba el panel informativo.

De igual forma se pronunciaba en la plaza de Aragón José Ángel Martín, que pese a que siempre termina su jornada laboral a la misma hora aseguró que nunca ha sufrido «ningún problema». «La espera creo que es más o menos la de siempre, pero imagino que con la situación del coronavirus tampoco se puede hacer más», consideró justo antes de subirse al convoy rumbo a su domicilio.

Los paros parciales se llevan a cabo tres veces al día en hora punta, por lo que en momentos concretos los tranvías iban algo más llenos que las jornadas anteriores, sobre todo de niños y jóvenes que iban o volvían de sus centros de estudio. En concreto, desde el pasado día 5, cuando fracasaron las primeras negociaciones con la contrata que gestiona el servicio, se producen de 8.30 a 9.00, de 14.00 a 14.30 y de 19.30 a 20.00.

El conflicto

De cara a la reunión de hoy, ambas partes mostraron ayer su voluntad de «alcanzar acuerdos», aunque desde el comité Carlos Lázaro, uno de sus portavoces, criticó que Tranvías Urbanos de Zaragoza ha mostrado «poca predisposición» en las dos ocasiones anteriores. Los trabajadores reclaman, entre otras medidas, mejoras de salario, de horario y de formación. Los conductores, que cobran algo más de 22.000 euros brutos anuales en doce pagas más complementos, quieren que los beneficios de la empresa, que durante la pandemia ha aumentado el número de kilómetros diarios, reviertan también en la plantilla.