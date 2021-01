Ocho kilómetros a pie para repartir el pan en Sediles

"No es la primera vez que me cae una buena nevada subiendo el pan a Sediles, pero hasta ahora no había tenido que acabar andando". Así resume lo vivido en la mañana de este sábado Juan Carlos Herrero, de la panadería Herrero de Calatayud, que ante el mal estado provocado por el temporal Filomena, ha realizado los cuatro kilómetros que separan la pedanía bilbilitana de Torres y Sediles a pie para repartir el pan del día. "Subo allí desde los 18 años y tengo 48, alguna vez me he quedado a medias y ha pasado algún coche, pero esta vez no pasaba ni uno", explica.

Ni corto ni perezoso, Herrero ha echado a un saco de plástico el saco dónde iban todos los productos con destino a Sediles. "Iban unas 30 barras, dos hogazas y también bolsas de magdalenas y croissants", detallaba ya durante la tarde vía telefónica. "Cuando hemos llegado nos han invitado a un café y, nada, hemos vuelto para abajo otra vez andando", asumía.

En total, ocho kilómetros de recorrido junto a Carlos Ruíz, un amigo de Herrero. "Panadería Herrero, llega al mundo entero", concluyen en un vídeo colgado en Facebook, al mismo tiempo que, con humor, apuntan que "la barra hoy a un euro y medio". También en Mara, otra de las localidades de su recorrido, ha tenido que pisar el manto blanco: "Además de a la tienda, también le llevo a un hombre, y se lo he subido a casa", explica.

"Es que es la leche: hace lo posible y lo imposible", reconoce Juan Luis Condón, alcalde de Sediles. También recuerda que "nunca nos falta el pan" y apunta que "además colabora durante la ruta de la Vicorada". "La verdad es que es un esfuerzo que merece un reconocimiento", explica el regidor.

Pero esta no ha sido la única ruta con incidencias. "También hacemos la ruta por la zona de Alhama y ha sido difícil", explica Juan Carlos ante el recorrido que ha tenido que hacer su hermano Paco. Desde su obrador de Calatayud, atienden a varios pueblos de la ribera del Perejiles, hasta Miedes, y también del río Jiloca, por Velilla.