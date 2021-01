Gáldar y Calatayud, unidas también por la suerte del 'gordo' de la Lotería del Niño

Gáldar, en la isla de Gran Canaria, y Calatayud, la localidad zaragozana donde el sorteo 'gordo' del Niño dejó más de 40 millones de euros, conmemoran este año los 40 años de su hermanamiento. Y como si un capricho del destino se tratase, para celebrarlo el lazo de unión tejido desde 1981 se reforzó a través de la suerte asociada al número 19570. Fue hace 15 días cuando Martín García Falcón, agricultor de 60 años dedicado a las plataneras, pasó por la librería el Sobradillo.

"Vi que el número estaba apartadillo, ahí, solo y se lo pedí cuando fui a la ventanilla. Estoy que no me lo creo", reconoce vía telefónica cuando se ha acercado esta mañana al establecimiento. "Siempre juego para Navidad y el Niño, y siempre lo había añorado. Incluso el día de la cabalgata de Reyes, me emocione al verlos irse en helicóptero y les pedí que si me podía tocar", cuenta con la voz temblorosa. "Tengo un trabajo, que ya es un premio gordo según está todo, pero esto es una gran ayuda", explica.

En su caso, su vida ha estado dedicada al cultivo del plátano y recuerda que "no hemos parado, pero ha habido mucha gente con ERE, ERTE, que han perdido su puesto…". "Estoy muy agradecido y muy emocionado. Es que no me lo creo. No me lo creo", insistía. Hasta el establecimiento se había acercado con su hermana y allí les había recibido la familia que gestiona el negocio.

"Somos la librería de la suerte", sintetizaba Yasser León Montesdeoca, que junto a sus padres, hermanos y una empleada gestionan la librería El sobradillo. "Lo sacamos por terminal y Martín vino y lo compró en la ventanilla hace 15 días", recuerda Yasser. El apelativo que le pone a su negocio no es por capricho: en 2018 también repartieron dos décimos del gordo de Navidad.

De igual forma, confesaba que "sin tocarnos económicamente, es como si nos hubiera tocado". "Lleva toda su vida en el campo, con lo duro que es. Y eso para nosotros es una alegría inmensa: repartirlo y darlo a una persona así".

3.000 kilómetros y un hermanamiento



Gáldar y Calatayud certificaron su hermanamiento en 1981 y desde entonces no han perdido el vínculo. Este se inicio a raíz de un aniversario: la celebración de los 500 años de la supuesta visita del último rey de la isla de Gran Canaria, Theneser Semidán a la ciudad aragonesa. Investigadores, posteriormente, han puesto en duda que aquel viaje en 1481 lo realizase el que luego sería conocido popularmente como Fernando Guanarteme. En concreto Manuel Lobo en su trabajo La conquista de Gran Canaria. 1478-1483, habla que aquel encuentro lo pudo realizar otro responsable isleño.

Lo que sí es una realidad es que Gáldar cuenta con una calle en Calatayud, que bordea el río Jalón y que conduce al paseo Cortes de Aragón. En esa confluencia está ubicada una plaza, popularmente renombrada como "de las Canarias", donde se coloca una gran fuente ornamental y varias plataformas con césped que representan cada una de las grandes islas del archipiélago canario, sobre un suelo que imita las olas del mar.

Allí también se encuentra un busto, el que apela a Fernando Guanarteme como el monarca aborigen que firmó la unión sus territorios a la Corona española.