Ola de agresiones en Zaragoza: cuatro de los seis acusados de la banda del 'mata león' evitan la cárcel

La peligrosa y especialmente activa banda del ‘mata león’ ha logrado salir bastante bien parada de su primer gran pulso con la justicia, ya que la titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Zaragoza solo ha encontrado pruebas para condenar a cuatro de sus seis presuntos integrantes: Alain Vicent Melene Médico, Ronald Alfredo Vásquez, Brandon Josué Franco Zapata y Yesín Bouras. Y únicamente los dos primeros acabarán entre rejas para cumplir penas que suman menos de 8 años, ya que al tercero se le sustituirá la condena por la expulsión a su país y al último se le conmuta la multa por el tiempo que ha estado preso hasta el juicio en Zuera.

El castigo, aunque incluye también varias multas e indemnizaciones, dista bastante de los 73 años de cárcel que llegó a pedir la Fiscalía.La explicación es sencilla, en este primer juicio, al que previsiblemente sucederán algunos más, la acusación pública atribuyó a la banda hasta tres violentos atracos perpetrados la madrugada del 4 de julio de 2020 en dos zonas de bares de la capital aragonesa, con el mismo modus operandi y en un lapso de tiempo de apenas media hora. Sin embargo, las víctimas de los dos primeros no consiguieron reconocer con certeza a los encausados como sus agresores y ambos asaltos han quedado finalmente impunes.

La magistrada reconoce que existen sospechas e indicios que apuntan a que los cuatro condenados pudieron participar en las dos palizas que se denunciaron aquella noche en el Casco Viejo de Zaragoza. De hecho, todos ellos fueron identificados aquella madrugada por alguna de las patrullas de la Policía Nacional y Local que se habían desplegado en la zona, precisamente, con el objetivo atajar la ola de ‘mata leones’ que se venían sucediendo en Zaragoza. Y no solo eso, uno de los jóvenes al que agredieron en la calle de Contamina para robarle el móvil declaró que fue asaltado por un chico de raza negra, alto y fuerte, que llevaba una cinta roja en la cabeza. La descripción encajaba con la de uno de los encausados (Alain Vicent Melene ), pero la identificación no fue confirmada ni en fase de instrucción ni durante el juicio celebrado el pasado mes de diciembre.

Las imágenes los delatan

En el derecho penal no caben las dudas y cuando estas surgen impera el in dubio pro reo.Por eso, a lo que ha tenido que aferrarse la juez para dejar en prisión a dos de los cuatro encausados –llevan en el centro penitenciario de Zuera desde que fueron detenidos en julio– es a las imágenes que captó la cámara de seguridad de la discoteca Chocolat, en la calle de María Lostal. El visionado de las mismas le ha permitido comprobar que el presunto autor material de los estrangulamientos mintió cuando dijo que no robó a nadie y se limitó a defenderse cuando le llamaron «negro». «No se observa que la víctima se dirija a Alain Vicent, de modo que el argumento de la supuesta falta de respeto decae por su propio peso», explica la juez en su fallo.

La magistrada tilda también de «peregrinas» las justificaciones que dio otro de los acusados al decir que la víctima le había arrebatado antes el móvil y lo único que hizo fue recuperarlo.Al que sí ha creído es a Yesín Bouras, quien confesó haberse aprovechado del jaleo para hurtar un teléfono pero se desvinculó por completo de la banda. La grabación parece darle la razón y, como pedía su abogado, Alejandro Giménez, la jueza zanja el asunto con una multa.