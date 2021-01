Una oportunidad para rehacer la vida de Natalia

Es un piso pequeño y con una decoración muy austera. Pero Natalia Natetkova está tranquila: quiere que sea así. Ha elegido no colgar apenas adornos para acordarse de que no estará allí mucho tiempo. Hasta el árbol de Navidad es de miniatura. Para ella y sus dos hijos, esta vivienda social del Ayuntamiento de Zaragoza, ubicada en la calle de Jusepillo de Olleta –a tan solo unos metros del Ebro– es solo un lugar de paso, un sitio desde el que tomar impulso para salir de una situación en la que nunca se habrían imaginado acabar.

A Natalia no le gusta demasiado hablar de las cosas malas, pero tampoco las esconde. No quiere despertar compasión. "Es por el orgullo ruso", cuenta entre risas. Hace 20 años que dejó San Petersburgo "por amor" y se vino a la capital aragonesa. Durante este tiempo ha tenido una vida normal, sin lujos pero sin que le faltase de nada. Fue con la llegada de la anterior crisis económica cuando todo comenzó a desmoronarse. Perdió su empleo en un centro de estética y les desahuciaron de su casa. De pronto, de forma totalmente "inesperada", se vio en la calle, sin familia ni nadie a quien acudir y con dos menores a su cargo, que ahora tienen 14 y 18 años.

Aquello ocurrió a finales de 2018. Pasaron alrededor de ocho meses en un módulo familiar del albergue municipal. Fue una época especialmente complicada porque "no es un sitio para los niños". No obstante, asegura que se siente agradecida porque el personal hizo todo lo posible para que sus hijos "no notaran la diferencia" y "no se sintieran rechazados". Al final, en noviembre del año pasado entraron en el nuevo piso.

Ahora, forman parte del plan de Primera Oportunidad del área de Acción Social, que trabaja de forma integral e individual en la inserción de personas sin hogar a través de la vivienda, la formación laboral y ocupacional y el cuidado de la salud. Se pretende intervenir en las diferentes causas que, muchas veces de forma combinada y como un ‘efecto dominó’, llevan a la exclusión social.

Pese a que podría sonar a tópico, Natalia reconoce que le ha "cambiado muchísimo la vida". "Siempre es dura, pero ahora sabes que hay personas que te pueden echar una mano", asegura. El camino ha sido difícil, y todavía lo sigue siendo, pero ella parece tener más fuerza que nunca para recorrerlo. "Ahora tengo una rutina muy intensa –resume–. Me levanto a las seis para ir a trabajar, y además es un trabajo físico, de albañil. Luego tengo una hora para comer y a las cuatro voy a hacer prácticas en Cruz Roja. Llego a casa casi a las ocho". Toda una maratón de la que además debe rascar tiempo para cuidar de sus hijos pero con la que está muy conforme.

Tampoco el coronavirus la frenó y los días de encierro le sirvieron para sacarse el graduado de la ESO. "Me pasaba doce horas estudiando y ellos al final me acabaron imitando. Hay que dar ejemplo", afirma muy satisfecha. No acabó ahí la cosa, y ahora está pensando en qué grado medio matricularse. Ganas, desde luego, no le faltan. "Quiero seguir estudiando, sé que valgo y hay tantas cosas que me gustan...", explica ilusionada. Espera elegir una rama profesional y ya, por fin, trabajar de lo mismo hasta jubilarse.

Después de un periodo extremadamente complejo que, enfatiza, por desgracia atraviesa "mucha más gente de lo que parece", ha llegado el momento de rehacer su futuro. Básicamente, este es el objetivo con el que se ideó el plan municipal, acompañar a los usuarios en la construcción de proyectos vitales autónomos hasta que estén preparados para emprender de nuevo el camino solos.

Para Natalia y su familia, ha sido imprescindible. "Me sorprendió. No son solo palabras, cumplen. De verdad se preocupan, no te dicen ‘búscate la vida’ te dan la posibilidad de estar estable para no volver a lo mismo. Te enseñan que eres parte de la sociedad y que tus niños importan", asegura.

Pese a llevar mascarilla, la emoción de revivir su historia se percibe en su voz. Desde la mesa de su salón sin cuadros, sostiene convencida que ya no tiene miedo de no poder proporcionar a sus hijos lo que necesiten. Dice que pasar por esto le ha convertido en "mejor persona": "Siempre piensas que a ti no te va a pasar, pero ahora sé que detrás de cada uno hay una historia. Es bonito, ¿no?".