La Gran Nochevieja Magallonera más viral

El Ayuntamiento de Magallón creó a finales de noviembre en Facebook la página Magallón en directo para retransmitir la programación navideña que la pandemia no permitía organizar como cada año. Lo que no podía imaginar esta población de la comarca Campo de Borja de poco más de 1.100 vecinos empadronados que la gala de Nochevieja que se grabó en dos semanas con la participación desinterasada de vecinos haya sido vista en dos días por más de 170.000 personas. El primer sorprendido ha sido el alcalde, Víctor Manuel Chueca, que ejerció de anfitrión sobre el escenario junto a la concejala Lucía Aparicio.

"Para todos nosotros ha sido como dar la campanada, porque no podíamos esperar tener este eco. Simplemente nos planteamos hacer una espectáculo para alegrar a la gente del municipio un fin de año tan atípico. Además se trataba de un espectáculo que ha contado con talento local y que no ha tenido ningún coste de producción, porque todos los que han pasado por el escenario lo han hecho de forma altruista", señala el regidor. "Hemos recibido comentarios y felicitaciones desde distintos puntos de España e incluso de Bolivia y México", cuenta Chueca, que también agradece la colaboración técnica en el rodaje y el montaje final de Ia empresa Iñakilux y la agencia Almozara.

En su opinión, parte del éxito se debe a que el resultado es un festival en el que la calidad se ha combinado con "la espontaneidad y las ganas". Los dos presentadores y políticos municipales comparten protagonismo en escena con una pantalla de por medio cumpliendo con las medidas sanitarias contra el coronavirus, al igual que en varias de las interpretaciones musicales a dúo.

Una de las actuaciones del espectáculo que se emitió justo antes de las campanadas Ayuntamiento de Magallón

Como se puede ver en el vídeo, a lo largo de una hora y 44 minutos el repertorio musical corre a cargo del grupo a alumnos del aula de canto moderno que se puso en marcha en octubre y que dirige Alicia Lahuerta. Experiencia en estas lides tienen de sobra, ya que la mayoría de ellos son componentes de la Sociedad Artístico-Musical de Magallón o de la rondalla de la localidad. Interpretan temas como 'Eres tú' de Mocedades, 'Mediterráneo' de Joan Manuel Serrat y 'Chiquitita' de Abba. Despiden la velada al ritmo de 'Un año más' de Mecano, que, eso sí, en su caso no ha traído tanta cola como el concierto de Nacho Cano en la Puerta del Sol. Además, la gala cuenta con la participación de escolares que bailan al ritmo de 'All i want for Christmas is you', niños que cantan villancicos en inglés y una monologuista.

Magallón en directo continúa su actividad y este sábado retransmitió en directo la presentación del libro de Javier Fernández 'Yo soy Efe Efe', una cita enmarcada en el programa 'Encuentro con escritores'. Hasta ahora los vecinos también han podido disfrutar de cuenta cuentos, un taller navideño y la llegada de Papá Noel, que vieron 24.160 personas. Por delante quedan un concierto de la Rondalla de Magallón y la cabalgata de los Reyes Magos.