Los vecinos de Las Fuentes advierten sobre los 'alcorques trampa' de sus calles

La Asociación Vecinal Las Fuentes en Zaragoza ha advertido de los problemas de accesibilidad que generan los alcorques en algunas de sus calles, especialmente en las vías más estrechas. El colectivo los ha bautizado como ‘alcorques trampa’ ya que alguno ya ha causado más de un tropezón, y demanda una intervención para repoblar los que están vacíos y cubrir al mismo nivel que las aceras los huecos más profundos.

“Queremos llamar la atención sobre estos elementos que dificultan la movilidad a los peatones y que podrían ser fácilmente modificados para evitar accidentes. No solo son un peligro para las personas con dificultades visuales, si no también para cualquier persona que vaya despistada o, como mucha gente últimamente, mirando la pantalla del móvil sin fijarse mucho por dónde camina”, explica el colectivo en un escrito.

De acuerdo con el portavoz de la asociación, Diego Luque, el problema es cuando estos alcorques se sitúan en calles muy estrechas. “Hay muchos que, no teniendo ningún árbol, si la acera es lo suficientemente ancha y hay espacio para moverse, no constituyen un problema por sí mismos”, señala. Esto ocurre, por ejemplo, en algunos puntos de las calles Doctor Iranzo, María de Aragón o Jorge Cocci. Es en esta última vía donde los vecinos piden una actuación urgente: “A la altura del número 3 cortaron un árbol hace un tiempo. Dejaron un tocón excesivamente alto y es una acera en la que ya no queda hueco para pasar más de una persona”, lamenta Luque.

De hecho, algunos ciudadanos como José Luis Sesé, vecino de Las Fuentes, ya han sufrido algún tropiezo con él. Sesé, que tiene problemas visuales, acudió a la asociación para trasladar su preocupación e intentar hacer del barrio un lugar más accesible. “Es un problema que se repite en toda la ciudad. Los alcorques que más peligrosos me parecen son aquellos que están cerca de un cruce o un paso de cebra”, apunta.

"Es un problema que se repite en toda la ciudad. Los alcorques más peligrosos son aquellos que están cerca de un cruce o un paso de cebra"

Alcorque en la calle María de Aragón del barrio de Las Fuentes AVV Las Fuentes

Para acabar con este tipo de situaciones, desde el colectivo son partidarios de que los alcorques que están vacíos se replanten y los más profundos se cubran para evitar que los viandantes introduzcan accidentalmente el pie. “En el barrio hay algunos que ya están cubiertos, y en otras zonas de la ciudad, también. En Torrero hay varios tapados con una goma porosa. Hay distintas fórmulas, lo importante es que dejen pasar el agua y queden a ras de la acera”, señala Luque.

No obstante, desde el consistorio no se muestran del todo partidarios de esta solución, ya que la tendencia que predomina actualmente es “la naturalización” de los alcorques para que, además del árbol, “puedan crecer hierba y flores en ese espacio”. Con respecto a la plantación de árboles, el Ayuntamiento de Zaragoza destaca el esfuerzo realizado en el último año, ya que 2020 acabará con casi 2.000 nuevos ejemplares en la ciudad y el objetivo es “que no queden alcorques vacíos dentro de cuatro años”.

Ayuntamiento: "El objetivo es que no queden alcorques vacíos dentro de cuatro años"

Fuentes municipales reconocen que, en ocasiones, la ubicación de los árboles en algunas calles no es la más adecuada por estar demasiado cerca de las fachadas, muy juntos entre sí, o estar en vías muy estrechas, algo que “a largo plazo provoca problemas en su desarrollo”. Por ello, las próximas actuaciones en materia de arbolado tendrán en cuenta estas circunstancias. “Todos estos aspectos y otros muchos se están ya poniendo en práctica y se harán más patentes cuando se licite el próximo pliego de Parques y Jardines”, comentan.