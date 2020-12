"La humareda era tremenda, es un milagro que viva"

La casa en la que Natividad vivía alquilada quedó este lunes completamente calcinada en un abrir y cerrar de ojos. Su cuarto piso en el número 20 de la calle La Torre, en la Magdalena, perdió hasta buena parte de la puerta de entrada. Por dentro, horas después de que los bomberos apagasen las llamas provocadas por la explosión a las 17.30 de una bombona de gas, la madera todavía crujía y el falso techo parecía destinado a desplomarse de un momento a otro. Lo mismo ocurría con el tejado del edificio.

"Si esta noche o mañana le da por llover, nos cae el agua hasta el portal", despachaba Mayte, vecina de la afectada. "Estaba en casa y me he enterado de la explosión, que si bien no ha sido muy fuerte, sí ha provocado una humareda tremenda que se veía desde la galería. Me sorprende y me alegra mucho que solo haya tenido unas pequeñas heridas, casi es un milagro que viva", añadía desde la penumbra del rellano, sin luz, como toda la escalera, pues los bomberos aconsejaron a los vecinos apagarla hasta que la instalación pasase una revisión en profundidad.

Natividad, de 78 años, no tenía calefacción central en casa. El origen del fuego está en una pequeña bombona de gas con la que calentaba la vivienda. "Parece que no escuchó escaparse el gas, ya que es sordomuda, y al encender algo, explotó", narraban los vecinos, que abandonaron el edificio por su propio pie, igual que la principal afectada, a través de una escalera llena de cascotes y en la que había enseres personales e, incluso, una manta.

El fuego provocó quemaduras de primer grado en la cara de Natividad, que fue atendida por una ambulancia del 080 y trasladada a un centro sanitario. Las llamas también afectaron a la otra vivienda del último piso del inmueble, que quedo "inhabitable", según los bomberos. Estos, tras la extinción del incendio, apuntalaron el techo del rellano y desmontaron la parte superior del tejado para refrescar las vigas, que al formar parte de una construcción antigua son de madera.