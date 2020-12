Dos autobuses turísticos con luces y villancicos recorren Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de Zaragoza Turismo y Avanza, extenderá el ambiente navideño por las calles de la ciudad a través de dos autobuses turísticos que harán sendas rutas, sin paradas ni pasajeros, con megafonía, adornos y juegos de luces. Desde este miércoles 23 al domingo 27 de diciembre y del viernes 1 al martes 5 de enero, de 12.00 a 20.00, los dos autocares recorrerán la ciudad haciendo resonar villancicos y contribuyendo así a aumentar el ambiente festivo propio de estos días. Las dos rutas propuestas pueden sufrir variaciones en caso de los pertinentes cortes de calzada o desvíos de tráfico como, por ejemplo, con la peatonalización en fin de semana de Don Jaime e Independencia.

El primer autobús realizará el recorrido habitual del Megabús (sin entrar a la zona Expo): Don Jaime I, Plaza de España, Pº Independencia, Plaza Basilio Paraíso, Pº de Sagasta, Pº de Cuellar, Pº del Canal, Pº Mariano Renovales, Luis Vives, Fernando el Católico, Gran Vía, Pº Pamplona, Pº María Agustín, Marie Curie, Plaza Portillo, Conde Aranda, Avda. Madrid, Avda. Soria, Avda. Expo 2008, Puente del Tercer Milenio, Avda. Ranillas, Rotonda de las Banderas, Avda. Ranillas, José Atarés, Puente La Almozara, C/ Diputados, Avda. Madrid, Plaza Europa, Pº Echegaray y Caballero, Glorieta del Sol, Puente del Pilar, Avda. Puente del Pilar, Pº de la Ribera, Balcón de San Lázaro, Puente de Piedra y D. Jaime I.

El segundo vehículo visitará un gran número de distritos de la ciudad: Cesáreo Alierta, Av. San José, Tenor Fleta, Cº Las Torres, Compromiso Caspe, Salvador Minguijón, Pº Echegaray, Dr. Iranzo, acceso al Pte. La Unión, Velilla de Ebro, Balbino Orensanz, Ignacio Zapata, María Virto, Felisa Galé, Av. Cataluña, Plaza Mozart, Marqués de La Cadena, San Juan de la Peña, Salvador Allende, Pablo Ruiz Picasso, G. Gómez Avellaneda, Pte. Almozara, Av. Almozara, Puerta Sancho, Av. Pablo Gargallo, c/ Diputados, Av. Madrid, rotonda Ciudadanía, Av. Madrid, Enlaces, Hispanidad, Rotonda de Bombarda, c/ Fco. Rallo Lahoz, Anillo Verde, Cº Pilón, Lagos de Coronas, Antonio Leyva, Alfred Nobel, Enlaces, Av. Manuel Rodríguez Ayuso, c/ Biel, Dalia, Av. Francisca Millán, Federico Ozanam, Orión, Av. Manuel Rodríguez Ayuso, San Juan Bautista La Salle (acceso a Rosales del Canal), Joaquín Rodrigo (giro con rotonda) a Johan Sebastian Bach, R. Wagner, Tchaikovsky, c/ Ibón, Av. Ilustración, Tomás Lezaun, Siete Samuráis, Un Americano en París, Pº Los olvidados, plaza La Bámbola,

Volver a Empezar, Belle Epoque (giro a la derecha), Prol. Gómez Laguna, Vía Ibérica, Rotonda Toulouse, Hispanidad, Asín Palacios, Violante de Hungría, Universitas, Duquesa Villahermosa, Franco y López, Corona de Aragón, San Juan de la Cruz, Juan Pablo Bonet, Cº Las Torres (esquina T. Fleta).