Un grupo de moteros vestidos de Papá Noel toma las calles de Zaragoza

Tras el éxito de las cuatro primeras ediciones donde se recogieron más de 2.000 juguetes, un grupo de moteros ha vuelto a juntar fuerzas esta tarde en Zaragoza organizando la cita de Papá Mañoel 2020. Para ello han organizado una gymkana que consistía en recorrer seis puntos de control repartidos por la ciudad. Todos eran secretos salvo el primero, que estaba en la sede de Cruz Roja (calle de Jaime Balmes), donde se entregaban los juguetes.

La organización del evento ha hecho mucho hincapié en cumplir con las medidas sanitarias: no ha habido un punto de encuentro, ni una foto de grupo. Tampoco ha habido un orden predeterminado para pasar por los puntos, evitando así aglomeraciones, y se ha instado a que no los participantes no se bajaran de las motos ni se quitaran los cascos.

“Queremos pasar una jornada divertida en un año muy complejo y agradar la tarde a los niños que nos vean circular disfrazados (traje de Papá Noel y cachirulo) y hacer más feliz la Navidad a los peques que recibirán nuestros regalos”, han afirmado los organizadores.

Cruz Roja Zaragoza se encargará de la posterior entrega de juguetes a otras entidades y familias que lo soliciten a través de su programa “El Juguete Educativo”. Este año se cuenta de nuevo con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza y con la asistencia del alcalde Jorge Azcón y María Navarro, portavoz del grupo municipal popular. El alcalde, que ya participó en la IV edición de esta

iniciativa solidaria, se puesto el traje rojo de Santa Claus y una luenga barba blanca. No se ha quitado, eso sí, la mascarilla ni siquiera para hablar con los medios. También María Navarro ha acudido al punto de entrega de los regalos ataviada como Papá Noel y ha colaborado con esta acción solidaria, que se ha dejado notar en el centro de la ciudad por los pitidos y los rugidos de motor de los vehículos que han sorprendido (y molestado) a muchos viandantes. De hecho, la Policía Local ha recibido, incluso, llamadas de ciudadanos quejándose de los ruidos de acelerones y tubos de escape que han dado al traste con la plácida siesta del domingo...