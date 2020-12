Sufre una cuchillada cuando mediaba en una discusión entre vecinos en Cuarte de Huerva

Un hombre de en torno a 50 años ha tenido que ser operado este viernes de urgencia tras recibir una cuchillada al tratar de mediar en una discusión entre vecinos en un bloque de viviendas de Cuarte de Huerva. Los hechos se produjeron sobre las 6.15 en la calle de Suiza, cerca del polígono de Valdeconsejo. Al parecer, el presunto autor de la agresión pudo ser localizado y detenido, pero la Comandancia de la Guardia Civil no ha facilitado todavía ningún dato porque la investigación sigue abierta. De hecho, no se descarta que puedan producirse más arrestos a lo largo de las próximas horas.

Según ha podido saber HERALDO, la víctima no fue uno de los vecinos que estaban discutiendo acaloradamente en el edificio, sino un familiar de uno de ellos, que trataba de intermediar para poner fin a la disputa. Sin embargo, no solo no consiguió su propósito, sino que resultó herido por arma blanca con pronóstico grave. El agresor le asestó la cuchillada en el costado izquierdo, lo que obligó a movilizar enseguida una ambulancia del 061.Tras prestarle una primera asistencia y dada la entidad de la lesión, los sanitarios lo trasladaron a urgencias del Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza, donde fue intervenido después. En cualquier caso, parece que, a priori, su evolución es buena y no corre peligro.

En un primer momento, se creyó que el suceso estaba relacionado con la okupación ilegal de viviendas, problema que desde hace ya algún tiempo arrastran varios municipios del eje N-330 y que ha provocado varias movilizaciones vecinales. Sin embargo, todo apunta a que la disputa vecinal nada tenía que ver con esta problemática. En cualquier caso, la Benemérita ha abierto ahora diligencias para aclarar cuál fue el origen de la disputa y depurar responsabilidades.