Rompe la mandíbula a un hombre y lo pisotea después al no hallar nada en sus bolsillos

Si varios vecinos no se hubieran percatado de la agresión e informado a la Policía, hubiera resultado muy difícil identificar al autor de la paliza que se produjo el pasado 6 de junio en la calle del Escultor Palao de Zaragoza. La víctima fue un hombre al que un fuerte puñetazo en el rostro le fracturó la mandíbula. Al caer desplomada, esta persona se golpeó la cabeza contra el suelo y sufrió también un traumatismo craneal que lo dejó inconsciente durante un tiempo. De hecho, su agresor aprovechó esta situación para rebuscar en sus bolsillos. Y como no encontró nada de valor, decidió darse a la fuga, no sin antes patear el estómago a la víctima.

Los hechos se produjeron sobre las 14.35, después de que ambos hombres se encontraran en la calle y, sin motivo aparente, Rubén Ángel A.G., de 37 años, noqueara a la víctima. No resultó sencillo identificar al agresor, ya que el herido fue incapaz de facilitar ningún dato. La Policía Nacional tuvo que conformarse con la información que le dieron los testigos, que tampoco fue mucha. De ahí que hubieran de transcurrir casi cuatro meses hasta que se logró aclarar lo sucedido y detener al autor de la paliza.

La Fiscalía pide 3 años de cárcel

La Jefatura Superior de Aragón informó del arresto el pasado 24 de septiembre, pero fue ayer cuando el Juzgado de lo Penal número 1 de Zaragoza sentó en el banquillo al presunto autor del puñetazo. El encausado, un viejo conocido de la Policía, que arrastra numerosos antecedentes, se encuentra actualmente en prisión provisional, por lo que llegó esposado a la Ciudad de la Justicia.

La Fiscalía le imputa un delito de lesiones y otro de robo con violencia por los que pide penas que suman tres años de cárcel. Sin embargo, la defensa, a cargo de la letrada Olga Oseira, entiende que no cabe atribuirle el robo, puesto que nada sustrajo a la víctima.

En cuanto a las lesiones, los forenses emitieron un informe en el que explican que el agredido pasó cinco días hospitalizado y tuvo que someterse a una operación para colocarle varias placas en la mandíbula. La víctima tardó en recuperarse tres meses y le han quedado algunas secuelas.

Pero no fue este robo con violencia el único que la Policía Nacional imputó a Rubén Ángel A.G. cuando procedió a su detención a finales de septiembre. De hecho, le atribuye también el asalto que se produjo el pasado 30 de julio en una tienda de frutos secos de la avenida de América, en el barrio de Torrero. En aquel atraco, el delincuente utilizó un arma blanca para intimidar a la única empleada del establecimiento y llevarse 120 euros de la caja registradora. Al parecer, no era el primer robo de este tipo que perpetraba el investigado.