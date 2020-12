Azcón prorrogará el presupuesto de 2020 a la espera de los fondos extraordinarios

El retraso en la tramitación del presupuesto municipal de 2021 obligará al Ayuntamiento de Zaragoza a prorrogar el de este año, al menos, hasta el mes de febrero. A diferencia de otras grandes ciudades del país que ya cuentan al menos con un borrador aprobado (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao...), el gobierno PP-Cs ha decidido apurar los plazos antes de elaborar las próximas cuentas. La concejal de Hacienda, María Navarro, apuesta por esperar a conocer cuáles serán los fondos externos con los que podrá contar, tanto autonómicos, como estatales y europeos.

«Ningún ciudadano ni entidad se verá afectado si prorrogamos el presupuesto, peor sería que lo aprobáramos y luego hubiera que modificarlo», apuntó este lunes la edil, que se reunió con el portavoz de Vox, Julio Calvo, para escuchar las peticiones de la formación clave para dar luz verde a las cuentas. Según Navarro, PP-Cs está a la espera de conocer los criterios de reparto del fondo de ayuda al transporte público dotado con 270 millones en los Presupuestos Generales del Estado. Confía en que se tenga en cuenta el déficit del servicio, ya que Zaragoza es una de las que más ha sufrido los efectos de la pandemia.

"Ningún ciudadano ni entidad se verá afectado si prorrogamos el presupuesto, peor sería que lo aprobáramos y luego hubiera que modificarlo"

De igual modo, el equipo de gobierno de Jorge Azcón espera que se haga realidad el fondo incondicionado de ayudas a los municipios, una batalla que lideró el alcalde este verano, aunque de momento sin frutos. Según fuentes municipales, el Gobierno central ha transmitido su «intención» de concretar algún tipo de ayuda. En este caso, Zaragoza reclama un reparto basado en la población.

Y finalmente, la concejal de Hacienda también está a la espera del reparto de cerca de 1.500 millones de euros de fondos europeos para las entidades locales. De esta forma, PP-Cs no quiere concretar todavía aspectos como la venta de suelo, la captación de deuda o la inversión del próximo año.

«Podríamos poner cifras al azar, pero preferimos esperar para hacer unas cuentas serias», indicó Navarro, que no obstante reconoció que «si en diez días no tenemos más información, habrá que tomar decisiones». El año pasado, PP-Cs presentó su proyecto de presupuesto el 13 de diciembre, y fue aprobado de forma definitiva a finales de enero. La tramitación incluye las comparecencias para explicar las cuentas por áreas, dos periodos de quince días de información pública (para los ciudadanos y para los grupos políticos) que se pueden solapar, una comisión extraordinaria para debatir las enmiendas y el paso final en pleno. Con este calendario, las cuentas no verán la luz, como pronto, hasta febrero.

Menos fondos de cooperación

Lo que parece claro es que el presupuesto de 2021 sufrirá un recorte en cooperación al desarrollo. Es una de las principales demandas de Vox, que con sus dos votos es clave para que el gobierno pueda aprobar las cuentas. El portavoz de la formación de extrema derecha aseguró que PP-Cs «es consciente» de la necesidad de reducir estas partidas de ayudas a países más desfavorecidos.

Julio Calvo apostó, además, por una importante disminución de partidas en las áreas de Juventud y de Igualdad, así como de la aportación a los grupos y del presupuesto de protocolo y comunicación. En general, el portavoz de Vox reclamó la contención del «gasto superfluo» y eliminar competencias impropias para lograr fondos con los que atraer inversión, reforzar la Policía Local y ampliar la inversión en las calles, así como para ampliar las ayudas al pago de tributos.

Por su parte, la portavoz del PSOE,Lola Ranera, volvió a tender la mano al alcalde para que no sea «rehén» de la extrema derecha. «Espero su llamada, porque no ha llamado», agregó la edil socialista. En este sentido, María Navarro se mostró ayer dispuesta a incorporar propuestas de la oposición.