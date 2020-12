Los buses de refuerzo al tranvía dejarán de circular en enero

No ha pasado ni un mes desde que se estrenó pero ya se puede decir que no ha tenido éxito. Los autobuses de refuerzo al tranvía se han convertido en lo más parecido a vehículos fantasma. Circulan en paralelo a las vías en las horas punta y podrían haber sido utilizados para evitar masificaciones, pero no ha sido así. Apenas han registrado 287 usuarios en los 12 días que lleva funcionando –no está disponible en fines de semana ni festivos–, con una media que ni siquiera alcanza los 24 trayectos por jornada. Por eso, en enero llegará a su fin.

Para el Ayuntamiento, no obstante, era de esperar este resultado, por lo que cuando el día 31 de termine el periodo de prueba el servicio se retirará. «Estamos viendo, como era muy previsible, que realmente no va a ser útil para la mayoría de los ciudadanos», reconoció ayer la concejal de Movilidad, Natalia Chueca. Según explicó, se puso en marcha el 24 de noviembre para dar respuesta a «una necesidad muy puntual», ya que se había observado que en determinados horarios los convoyes llegaban a superar el aforo máximo por siete personas.

En concreto, estos autobuses, que hacen sus paradas en los postes ‘TR’, circulan durante cuatro horas diarias desde Gran Vía hasta la rotonda de Tolouse. El 3 de diciembre fue el día que más pasajeros transportaron, con un total de 31, mientras que el primer día fue el más bajo, con tan solo 11 viajeros. Unas cifras que no son suficientes para evitar que se produzcan posibles aglomeraciones.

Ayer, los usuarios del transporte público se dividían entre quienes aún desconocían la posibilidad de utilizar esta opción y quienes la descartaban por no ajustarse a sus necesidades al viajar a barrios como el Actur o Valdespartera. Ayer, en Gran Vía, frente al poste vacío del bus fantasma, más de una veintena de personas esperaban a última hora de la mañana la llegada de los convoyes.