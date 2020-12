El mercadillo de La Almozara, ante la repentina reducción al 25% de los puestos: "Queremos que se nos trate como al resto"

Del 50% de puestos en el mercadillo textil de La Almozara a tan solo el 25% desde este domingo. “En el mes de mejores ventas por la Navidad y cuando la pandemia ha cedido y han bajado los contagios, nos reducen más el aforo. No lo entendemos”, sostiene Raúl Restrepo, vendedor particular y miembro de la Junta de Mercado de Zaragoza. Los comerciantes de este tradicional mercadillo de Zaragoza reclaman que el número de puestos no se reduzca al 25% y piden que se amplíe al 100%.

Con la vista puesta en la próxima apertura del interior de bares y restaurantes, de gimnasios, e incluso de salas de apuesta, los comerciantes denuncian que la situación para ellos “es la contraria”. “Sonaban campanas con buenas noticias para todo el mundo y a nosotros nos han puesto más restricciones. Cuando se habló de que se podría entrar en el interior de ciertos establecimientos, pensamos que podríamos abrir como antes de la covid”, denuncia.

Desde junio, los comerciantes han podido instalar el 50% de sus puestos, e incluso durante varias semanas del mes de noviembre, el 100%, sin embargo, debido a la nueva normativa del 4 de diciembre del Gobierno de Aragón, este domingo han podido abrir solo un cuarto de los puestos. Con esta medida, los comerciantes solo pueden vender dos veces al mes, un miércoles y un domingo.

En una carta dirigida a la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, los vendedores ambulantes piden explicaciones por “la disminución de aforos en este momento”. “Es incompresible que, en noviembre, con una situación sanitaria crítica, con alto número de contagios y descontrol de la crisis se decretase un aforo de puestos de venta al 100% para reducirse con fecha 3 de diciembre al 50% y reducirlo nuevamente al 25% al día siguiente, coincidiendo con la desescalada de casos y la apertura de capitales". Denuncian que la situación "es incompresible, desde cualquier punto de vista, que un gobierno que se declara abiertamente progresista, defensor de la igualdad de oportunidades y muestra su apoyo a los más vulnerables, coarte las escasas posibilidades de subsistencia de las familias que se dedican a la venta ambulante”.

“Reclamamos encarecidamente que por favor cambien el decreto, porque no podemos trabajar así. Somos familias pobres y numerosas y la última cadena de la sociedad. Nos sentimos marginados y discriminados. Queremos que se nos dé el lugar que merecemos en el sector del comercio y en la ciudad”, demandan. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, los comerciantes temen que este mes no puedan beneficiarse de la campaña como otros años: “Si no podemos abrir con más garantías, no sé qué vamos a hacer con todo el género que hemos adquirido para diciembre”, explica Restrepo, que tiene un puesto de ropa de caballero y señora.

Los comerciantes exigen que se les trate “como al resto de negocios de la ciudad”. “Nos sentimos maltratados porque nosotros somos profesionales de nuestro trabajo y pagamos nuestros impuestos. A Puerto Venecia y a la Torre Outlet no les obligan a cerrar el 75% de sus tiendas. Queremos el mismo trato que nuestros homólogos", sostiene el vendedor, quién insiste en que el mercadillo es seguro porque es al aire libre.

Desde la DGA, insisten en que el próximo miércoles, podrán abrir el 50% de los puestos ambulantes.

Este domingo, decenas de personas esperaban su turno para entrar en el conocido rastro y mercadillo textil de Zaragoza para hacerse con los primeros regalos navideños y demás productos propios de estas fechas.

Otras quejas

Restrepo insiste además en que la Junta de Mercado de Zaragoza se someta a elecciones, ya que lleva siendo la misma desde hace 8 años. “El 90% de los vendedores de este mercado estamos de acuerdo. Ya hemos realizado un escrito con esta petición, sin embargo, no hemos recibido respuesta todavía”, declara.