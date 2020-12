Los partidos lamentan lo "duro" de la coincidencia para las víctimas y los familiares

Los grupos parlamentarios en las Cortes de Aragóncondenaron este viernes, con mayor o menor beligerancia, la coincidencia en la fecha de salida de la cárcel de Zuera del terrorista Pakito con el 33 aniversario del atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza, del que precisamente fue uno de los autores intelectuales.

Darío Villagrasa, secretario de Organización del PSOE aragonés apuntó que "el único hecho importante en el día de hoy es honrar, homenajear y tener un sentido recuerdo con las víctimas del atentado de la casa cuartel de Zaragoza en el 33 aniversario". "Los socialistas aragoneses -añadió- tenemos un firme compromiso con las víctimas del terrorismo etarra, con la libertad y con la no violencia tal y como ha defendido nuestro partido desde el inicio de su andadura". El diputado socialista manifestó, además, su "rotunda condena a la violencia y el terrorismo de ETA".

El presidente del PP aragonés, Luis María Beamonte, reflexionó sobre la dureza de esta coincidencia para las víctimas del brutal atentado y sus allegados: "Las coincidencias no pueden ser tan dolorosas. Las víctimas y sus familias son lo único importante. El respeto y el cariño deben estar siempre presentes y si no es así nos estaremos equivocando mucho como sociedad. No es comprensible que ocurra esto, hoy muchos estamos estupefactos y tremendamente tristes porque esta dura coincidencia significa un mayor dolor para todos ellos. Hay que tener una mayor sensibilidad, tacto y sentido común".

Por su parte, Daniel Pérez, coordinador autonómico y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos en las Cortes, se alineó con los mensajes más críticos: "Once personas asesinadas, entre ellas 5 niñas. ¿Cabe mayor ultraje y desprecio a las víctimas que dejar en libertad al autor de la masacre el mismo día en que se cumplen 33 años del salvaje atentado contra la casa cuartel de Zaragoza?", se preguntaba.

Desde el grupo parlamentario de Podemos-Equo lamentaron que "los tiempos de la justicia han hecho este día más duro para las víctimas". "Desde el recuerdo, y mirando hacia el futuro, consideramos que el fortalecimiento de la democracia pasa por que el cumplimiento de las penas vaya acompañado de un proceso de reflexión sobre el sufrimiento y el daño causado", agregaron.

Chunta Aragonesista (CHA) también expresó su pesar por la coincidencia: "Nos solidarizamos con las víctimas y con el dolor de sus familiares. Desde el respeto a la Justicia, solo cabe lamentar esta desagradable y difícilmente entendible coincidencia", indicaron fuentes de la formación.

Santiago Morón, portavoz de Vox, lanzó también un duro mensaje: "Cuando he conocido que hoy, cuando precisamente se cumplen 33 años de la brutal masacre, ha salido de prisión el máximo responsable de esa matanza, he sentido una profunda tristeza por los familiares de las víctimas y una sensación entre el asco y la rabia. Será casualidad o no, pero la falta de humanidad de la coincidencia no hace sino abrir aún más la herida de las víctimas del terrorismo, que hoy en día ven a los herederos de estos asesinos condicionando la política del Gobierno de España".

Jesús Guerrero, portavoz parlamentario del PAR en las Cortes de Aragón, apuntó que respeta "por encima de todo las decisiones judiciales, incluso las que no me gustan", lo que no quita para que le resulte "cuando menos chocante que en un día tan marcado para los aragoneses hayan soltado al autor intelectual de esa masacre, en la que murieron niños". Por eso incidió en que, "respetando y acatando la decisión, no son de recibo las formas ni la falta de sensibilidad".

Fuentes del grupo parlamentario de Izquierda Unida se limitaron a trasladar su "absoluto respeto a los procesos y sentencias judiciales".